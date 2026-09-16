Urban gra o posadę?! Były reprezentant Polski stawia sprawę jasno

Jan Urban w Lidze Narodów prawdopodobnie gra o posadę - twierdzi Radosław Majdan w programie "Misja Sport" w Przeglądzie Sportowym. Zdaniem byłego reprezentanta Polski pojawiające się w mediach plotki nie są bezpodstawne.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban prawdopodobnie gra o posadę w Lidze Narodów

Jan Urban przejął reprezentację Polski w trakcie el. Mistrzostw Świata. Początek był kolorowy. Gra drużyny uległa poprawie, podobnie jak atmosfera wokół kadry. Z czasem jednak wszystko zaczęło się zmieniać. Brak awansu na mundial sprawił, że coraz częściej w mediach pojawiały się doniesienia, że 64-latek nie cieszy się zaufaniem u części zarządu. Jednym z zarzutów pod adresem selekcjonera był fakt, że nie pojechał do Stanów Zjednoczonych na mundial, aby oglądać na żywo rywali w Lidze Narodów. Na turnieju rywalizowała Szwecja oraz Bośnia i Hercegowina.

Sam zarzut o braku obecności selekcjonera na mundialu wydaje się absurdalny. Niemniej jednak Radosław Majdan w programie „Misja Sport” zasugerował, że plotki mediach nie są przypadkowo. Istnieje duża szansa, że Jan Urban gra o posadę w najbliższych meczach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Bardzo prawdopodobne, że Jan Urban gra o posadę. To, co mówiło się w mediach w ostatnim czasie, to nie są tylko plotki. One z czegoś wynikają. To są ludzie, którzy biorą udział w rozmowach, albo znają kogoś, kto uczestniczył. Na pewno nie pomogło mu to, że nie pojechał na Mistrzostwa Świata. Mamy w grupie Szwecję oraz Bośnię i Hercegowinę i oni grali na mundialu – zaczął Radosław Majdan w programie „Misja Sport” w Przeglądzie Sportowym Onet.

– Nie wiem, czy selekcjoner to jakoś wytłumaczył, ale kompletnie nie potrafię tego zrozumieć. Jeżeli to byłby trener, którego rzeczywiście dziennikarze nie darzą sympatią, tak jak Jana Urbana, to by go zmasakrowali. Natomiast i tak w przypadku selekcjonera mam wrażenie, że ta miłość zaczyna być chłodniejsza – dodał.

Do tej pory Urban prowadził drużynę narodową w 10 meczach. Jego bilans to 5 zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki.