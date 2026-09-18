Atletico czekało na ten moment. Julian Alvarez wraca przed derbami

Julian Alvarez jest blisko powrotu do kadry Atletico Madryt na derby z Realem Madryt. "AS" informuje, że Argentyńczyk uporał się z urazem i może zagrać w niedzielę.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez wraca w idealnym momencie

Julian Alvarez nie powinien już być poza planami Diego Simeone. Napastnik w ostatnich dniach wykonał kolejny krok w kierunku powrotu na boisko i wszystko wskazuje na to, że będzie dostępny na jedno z najważniejszych spotkań sezonu.

Argentyńczyk zmagał się z niewielkim naciągnięciem mięśnia, którego nabawił się podczas spotkania Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Problem wykluczył go z ligowych starć z Realem Sociedad oraz Osasuną. Teraz sytuacja wygląda znacznie lepiej.

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Jak przekazuje „AS”, Julian Alvarez wykorzystał dzień wolny od zajęć zespołu na indywidualną pracę w Majadahonda Sports City. Pod okiem klubowego specjalisty od regeneracji zawodnik przeszedł intensywny trening, podczas którego sprawdzano między innymi jego szybkość oraz reakcję na nagłe zmiany tempa. Wyniki miały być pozytywne.

Powrót do zdrowia nie oznacza jednak automatycznie miejsca w podstawowej jedenastce. Wobec urazu Alexandra Sorlotha swoją szansę otrzymał Jonathan David, który zdobył dwie bramki w trzech spotkaniach. Kanadyjczyk wyrósł na poważną konkurencję dla Juliana Alvareza. W związku z tym decyzja Simeone może być jedną z ciekawszych kwestii przed derbami. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, Argentyńczyk znajdzie się jednak w kadrze Atletico na starcie z Realem.

26-latek w tej kampanii wystąpił w trzech spotkaniach. Nie zdobył w nich bramki, notując natomiast jedną asystę.