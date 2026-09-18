Urban ujawnił plan na Lewandowskiego. Tak wygląda sytuacja

Robert Lewandowski będzie obecny na całym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban ujawnił, jaki ma plan na 38-letniego piłkarza. Cytowany przez Meczyki.pl zasugerował, że napastnik nie wystąpi w każdym meczu po dziewięćdziesiąt minut.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Oto plan Urbana na Lewandowskiego w kadrze

Reprezentacja Polski już w poniedziałek rozpocznie zgrupowanie, podczas którego rozegra cztery mecze w ramach Ligi Narodów. W piątek (18 września) selekcjoner Jan Urban ogłosił listę 26. zawodników powołanych na najbliższe spotkania. Wśród nich znalazł się oczywiście Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski zdecydował się kontynuować karierę w drużynie narodowej, choć zabrakło konkretnych wypowiedzi o tym, do kiedy będzie cieszył kibiców swoimi bramkami. Przed powołaniami w mediach toczyła się żywa dyskusja na temat jego udziału w zgrupowaniu. Sugerowano, że może przylecieć tylko na wybrane mecze, a następnie wrócić do USA, gdzie Chicago Fire w tym czasie będzie rozgrywać mecze ligowe.

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Jan Urban został wprost zapytany o to, jak będzie wyglądało zgrupowanie Lewandowskiego. Selekcjoner wprost zadeklarował, że napastnik będzie obecny na całym zgrupowaniu. Plan jest taki, żeby na bieżąco rozmawiać z piłkarzem o tym, w jakiej jest kondycji i ile może zagrać.

– Z Robertem jest taka sytuacja, że był tematem na co dzień. Przyjedzie, czy nie przyjedzie? Na jeden mecz czy na kilka spotkań? Ja rozmawiając z Robertem o tym, nie miałem sygnałów, że zastanawia się nad przyjazdem, czy chciałby zagrać mniej lub więcej. Nie, po prostu wysłaliśmy powołanie i przyjeżdża na całe zgrupowanie – powiedział Jan Urban, cytowany przez serwis Meczyki.pl.

– Będziemy rozmawiali po każdym spotkaniu, jak się czuje, na ile ma sił. Sam podkreśla, że ma 38 lat, że nie wyobraża sobie, żeby grać we wszystkich spotkaniach, ale ja też nie wyobrażam sobie, aby niektórym zawodnikom o wiele młodszym, dać grę we wszystkich spotkaniach po 90 minut – ujawnił.