Ronaldo podjął decyzję ws. przyszłości. Portugalia ogłosiła powołania

Cristiano Ronaldo nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. 41-latek znalazł się wsród powołanych do reprezentacji Portugalii na Ligę Narodów. Oznacza to, że jeszcze do listopada będzie grał w kadrze.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo powołany do reprezentacji Portugalii

Cristiano Ronaldo podobnie jak Leo Messi i Robert Lewandowski niebawem zakończy karierę. Tak naprawdę koniec jest już bardzo blisko. W przypadku Portugalczyka mówimy o zawodniku, który w tym sezonie będzie obchodził 42. urodziny. Mało kto gra w takim wieku na wysokim poziomie.

Po Mistrzostwach Świata nie było pewne, czy były piłkarz Realu Madryt nadal będzie występować w narodowych barwach. Decyzja została już jednak podjęta. Kibice dowiedzieli się o niej w dniu ogłoszenia powołań do reprezentacji Portugalii. Nowy selekcjoner Jorge Jesus powołał zawodnika Al-Nassr.

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Na ten moment nie wiadomo, czy będzie dostępny tylko na Ligę Narodów, czy również na el. Mistrzostw Europy oraz ew. EURO 2028. Gdyby zagrał na wielkim turnieju, miałby wtedy 43 lata. Portugalia w najbliższym czasie zmierzy się z Walią, Danią oraz dwukrotnie z Norwegią.

Powołania do reprezentacji Portugalii na Ligę Narodów:

Bramkarze: D. Costa, R. Silva, Soares

Obrońcy: Cancelo, Dalot, Dias, Araujo, Veiga, Inacio, Mendes, Tavares

Pomocnicy: Palhinha, R. Neves, Vitinha, J. Neves, B. Silva, Bruno

Napastnicy: Conceicao, Trincao, Leao, Neto, Felix, Ronaldo, Ramos, F. Silva

Cristiano Ronaldo debiutował w kadrze w sierpniu 2003 roku. Łącznie wystąpił w 233 meczach, w których strzelił 146 bramek. Na swoim koncie ma triumf w Mistrzostwach Europy 2016 oraz wygraną w Lidze Narodów.