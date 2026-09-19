Zidane skreślił dwa duże nazwiska. Dla nich nie ma miejsca w kadrze

Zinedine Zidane ogłosił powołania do reprezentacji Francji. Na liście nie znalazło się dwóch wiekowych zawodników. Cytowany przez ESPN, wykluczył możliwość powrotu do kadry Karima Benzemy i N'Golo Kante.

Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Benzema i Kante bez szans na powrót do reprezentacji Francji

Reprezentacja Francji zajęła 4. miejsce na ostatnich Mistrzostwach Świata, co zostało uznane za duże rozczarowanie. Po mundialu doszło do zmiany selekcjonera, choć nie była ona spowodowana wynikiem na dużym turnieju. Od prawie roku było wiadomo, że Didier Deschamps ustąpi ze stanowiska. Stery we francuskiej kadrze przejął Zinedine Zidane, czyli były szkoleniowiec Realu Madryt, gdzie pracował dwukrotnie.

Zidane ogłosił swoje pierwsze w życiu powołania do drużyny narodowej. Na liście znalazło się 23. zawodników. Wśród nich zabrakło między innymi N’Golo Kane oraz Karima Benzemy. Cytowany przez ESPN wyjaśnił swoją decyzję. Powodem jest wiek obu piłkarzy.

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– Chodzi o to, żeby pomóc się rozwijać drużynie. Nie chodzi o jego jakość, to niezwykły zawodnik, wspaniały. N’Golo Kante ma już 35 lat. Takie są moje wybory. […] Uwielbiam Karima, ale ma już swoje lata, podobnie jak N’Golo. Muszę sprawdzić młodych piłkarzy – mówił Zinedine Zidane.

Powołania do reprezentacji Francji na Ligę Narodów:

Bramkarze: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser

Obrońcy: Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Dayot Upamecano

Pomocnicy i napastnicy: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Kone, Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Desire Doue, Esteban Lepaul, Kylian Mbappe, Michael Olise