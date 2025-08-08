Lech stracił pomocnika na rewanż z Crveną zvedą?

12:22, 8. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań opublikował oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia Filipia Jagiełło. Pomocnik Kolejorza doznał kontuzji w starciu z Crveną zvezdą, ale jak się okazało uraz nie jest poważny.

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Jagiełło doznał kontuzji w meczu z Crveną zvezdą

Lech Poznań z wielką ambicją przystąpił do środowego meczu z Crveną zvezdą w ramach III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejorz jednak dość szybko został sprowadzony na ziemię w tej rywalizacji. Mecz przy Bułgarskiej w obecności ponad 40 tysięcy widzów zakończył się dotkliwą porażką gospodarzy 1:3. Odrobienie tych strat w rewanżu z dużo silniejszym rywalem wydaje się wręcz niemożliwe.

Jednak nie była to jedyna niepokojąca wiadomość dla poznańskiego Lecha. W 71. minucie plac gry opuścił Filip Jagiełło, ale na szczęście uraz nie jest poważny. Po starciu z rywalem ucierpiał bark lechity. W czwartek wieczorem i piątek rano zawodnik przeszedł szczegółowe badania. Wyniki są optymistyczne. – Filip ma uszkodzenie pierwszego stopnia stawu barkowo-obojczykowego. To nie jest groźny uraz, który eliminuje piłkarza na dłuższy czas – mówi Rafał Hejna, szef sztabu medycznego Kolejorza, cytowany przez oficjalny serwis klubu.

POLECAMY TAKŻE

Kibice Lecha Poznań
Lech będzie miał problem. Kosowska federacja reaguje na zachowanie kibiców
Piłkarze Lecha Poznań
Lech Poznań może stracić gwiazdora! Chce go klub z Półwyspu Arabskiego
Karol Linetty
Linetty zaoferował się klubowi Serie A. Zapadła decyzja ws. transferu

Przerwa Filipa Jagiełło potrwa od siedmiu do dziesięciu dni. Lech w najbliższy weekend będzie odpoczywał, bowiem mecz ligowy z Piastem Gliwice został przełożony. Czas powrotu do zdrowia sugeruje jednak, że pomocnik nie zdąży wrócić do pełni sił na rewanż z Crveną zvezdą, który został zaplanowany na 12 sierpnia. To spora strata dla Nielsa Frederiksena, który postawił na tego piłkarza w pierwszym spotkaniu.

Zobacz również: Bayern obserwuje gwiazdę PSG. Wysłał zapytanie