Angielski gigant chce wypożyczyć Rodrygo. Co zrobi Real Madryt?

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Rodrygo

Arsenal chce wypożyczyć Rodrygo

Arsenal nie odpuszcza tematu Rodrygo i opracował nowy plan. Zamiast transferu definitywnego, londyński klub rozważa wypożyczenie Brazylijczyka na sezon 2025/26. W ten sposób Kanonierzy zneutralizowaliby duże koszty.

Klub z Emirates Stadium wydał już ponad 200 milionów euro tego lata. Priorytetem od samego początku był zakup Viktora Gyokeresa. Natomiast teraz, gdy napastnik jest już w Londynie, Arsenal ponownie skierował swoją uwagę na Rodrygo. Sytuacja Brazylijczyka w Realu Madryt wciąż jest niepewna.

24-latek wrócił do treningów z drużyną, ale wciąż nie wiadomo, jaką rolę odegra w zespole Xabiego Alonso. Szkoleniowiec ma wątpliwości co do formy Brazylijczyka, który w ostatnich 25 meczach strzelił tylko jednego gola. W obliczu zwiększonej konkurencji jego szanse na regularną grę mocno spadły.

Arsenal liczy, że wypożyczenie ułatwi sfinalizowanie transferu, zwłaszcza że Real Madryt wciąż wycenia Rodrygo na około 100 milionów euro. Londyńczycy chcą pozyskać również Eberechiego Eze z Crystal Palace, więc czasowe sprowadzenie skrzydłowego Królewskich pozwoliłoby rozłożyć koszty.

Jednocześnie w grze o pozyskanie skrzydłowego pozostaje Tottenham. Inne źródła mówią także o zainteresowaniu ze strony PSG. Te informacje zwiastują ciekawą końcówkę okna transferowego.

Na razie nie pojawiły się żadne oficjalne oferty, ale sytuacja może szybko się zmienić. Real nie wyklucza wypożyczenia, jeśli do końca okienka nie dojdzie do sprzedaży, a pozycja Rodrygo w zespole nie ulegnie poprawie.