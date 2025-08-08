FC Barcelona o krok od transferu. To obrońca Atletico Madryt

FC Barcelona jest blisko pozyskania Geronimo Spiny z Atletico Madryt B - poinformował Angel Garcia z profilu Cazurreando. Niewykluczone, że to reakcja klubu na odejście Inigo Martineza.

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona blisko pozyskania obrońcy Atletico Madryt

FC Barcelona jest o krok od pozyskania Geronimo Spiny z Atletico Madryt B. 20-letni stoper ma trafić na Camp Nou jako potencjalne wzmocnienie linii defensywy. Jednak nie wiadomo jeszcze, czy od razu dołączy do pierwszego zespołu, czy raczej zasili rezerwy.

Geronima Spina to lewonożny środkowy obrońca, który trafił do Atletico w 2023 roku. Początkowo grał w drużynie Juvenil A, z którą zdobył między innymi mistrzostwo ligi. W minionym sezonie zaliczył jednak tylko nieregularne występy w Atletico B. Raz był podstawowym zawodnikiem, a innym razem siadał na ławce.

Piłkarz brał udział w letnich sparingach drugiego zespołu i nie zgłaszał chęci odejścia. Mimo tego Atletico Madryt jest gotowe podejść do negocjacji. Jednocześnie klub postawił twardy warunek. Mianowicie w grę wchodzi tylko transfer definitywny. Dodatkowo możliwe jest, że Atletico zachowa procent z przyszłej sprzedaży lub wpisze opcję wykupu.

Transfer Spiny może być bezpośrednią reakcją Barcelony na odejście Inigo Martineza, który niespodziewanie odszedł do Al-Nassr. 20-latek nie ma dużego doświadczenia na seniorskim poziomie, ale w Katalonii widzą w nim potencjał do rozwoju i opcję na przyszłość. Zwłaszcza na pozycji lewego środkowego obrońcy.