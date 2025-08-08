Bayern obserwuje gwiazdę PSG. Wysłał zapytanie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Donnarumma na celowniku Bayernu Monachium

Gianluigi Donnarumma został poinformowany, że nie będzie już pierwszym bramkarzem Paris Saint-Germain. Klub chce postawić na Lucasa Chevaliera, który ma wkrótce dołączyć do zespołu Luisa Enrique z Lille. Francuski zespół nie zdołał przedłużyć kontraktu z Włochem, który obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku, bowiem zawodnik nie zgodził się na obniżenie zarobków. To sprawiło, że paryżanie chcą się go pozbyć.

Manchester City interesował się Donnarummą już wcześniej. Pep Guardiola od lat obserwuje włoskiego bramkarza i mimo że ma już opcje na tej pozycji, chce spróbować go pozyskać. Sytuację też bacznie monitoruje Chelsea, a wcześniej pogłoski pojawiały się w kontekście Manchesteru United. Nie pojawiły się jednak żadne konkretne oferty. Cena transferu może wynieść około 25–30 milionów euro. Jeśli nie dojdzie do transakcji latem, Donnarumma odejdzie za darmo po zakończeniu sezonu.

Jak donosi „Sportitalia”, do tego grona dołączył Bayern Monachium, który złożył zapytanie w sprawie transferu. Nie jest to całkowicie nowy temat, bowiem Bawarczycy interesowali się Donnarummą już w styczniu. Niemiecki klub w ostatnich dniach ponownie nawiązał kontakt.

Sytuacja powinna się wyjaśnić w ciągu najbliższego tygodnia. PSG dużo ryzykuje zatrzymując Donnarummę jako rezerwowego po zakontraktowaniu Chevaliera. Włoskie kluby teoretycznie mogłyby włączyć się do walki, jeśli bramkarz zostałby wolnym zawodnikiem. Ale nawet wtedy byłaby to jednak kosztowna operacja ze względu na wysokie zarobki piłkarza.

