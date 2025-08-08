Atletico namawia piłkarza Barcelony. Ma być gwiazdą drużyny Simeone

FC Barcelona wyceniła Marca Casado w obliczu zainteresowania ze strony Tottenhamu. Jednak teraz piłkarza na transfer intensywnie nakłania Atletico Madryt.

Associated Press Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico liczy na transfer Marca Casado. Co na to FC Barcelona?

Marc Casado znalazł się na celowniku Atletico Madryt. Hiszpański gigant chce uczynić z pomocnika kluczowego zawodnika w drużynie Diego Simeone – informuje serwis FC Barcelona Noticias. Duma Katalonii ostatnio wyceniła go na 30 milionów euro.

Casado to wychowanek La Masii, który w końcówce ubiegłego sezonu stracił miejsce w składzie na rzecz Frenkiego de Jonga. Hansi Flick nadal widzi w nim wartościowego zmiennika, ale rywalizacja w środku pola będzie w wyjątkowo zacięta. Oprócz Holendra o minuty walczyć będą także Gavi, Pedri, Fermín Lopez i Marc Bernal.

Atletico oferuje coś, czego Barcelona dać nie może, a więc gwarancję regularnej gry. Simeone uważa Casado za idealnego gracza do swojego systemu i chce, by pomocnik odgrywał ważną rolę po odejściu Rodrigo de Paula do Interu Miami. Problemem pozostaje cena, ponieważ Blaugrana oczekuje za 20-latka co najmniej 30 milionów euro.

Madrycki klub już nawiązał kontakt z otoczeniem zawodnika i próbuje przekonać go, by sam naciskał na odejście. Sam Casado wciąż waha się, bo chciałby kontynuować karierę na Camp Nou, ale wie, że szansa na grę u Simeone może pomóc mu w walce o powołanie na mundial 2026.

Dla Barcelony to niełatwa sytuacja. Zawodnik pasuje do filozofii Flicka, ale też stanowi okazję na duży zastrzyk gotówki. Decyzja będzie zależeć nie tylko od ofert, ale też od postawy samego piłkarza.