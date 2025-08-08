Odra Opole potwierdziła transferowy hit. Napastnik wzmacnia pierwszoligowca

Odra Opole potwierdziła sprowadzenie Kacpra Przybyłki. Napastnik jeszcze w poprzednim sezonie występował w Lidze Konferencji Europy, a w CV ma mecze w MLS i 2. Bundeslidze.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Odry Opole

Odra potwierdza transfer nowego napastnika

W minionym sezonie Odra Opole przez dłuższy czas musiała walczyć o utrzymanie się w Betclic 1. lidze. Ostatecznie jednak zespół prowadzony przez Jarosława Skrobacza zdołał pozostać na zapleczu PKO Ekstraklasy i z optymizmem patrzy na nadchodzące rozgrywki. Dotychczas opolanie zdobyli bowiem sześć punktów w trzech kolejkach, co można uznać za co najmniej solidny rezultat.

Nadal jednak w klubie chcą więcej i z tego powodu przeprowadzono właśnie bardzo ciekawy transfer. Nowym piłkarzem Odry Opole został bowiem Kacper Przybyłko. Doświadczony 32-letni napastnik podpisał z zespołem umowę do końca sezonu 2026/2027 z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Polak, który pierwszy raz zagra w naszym kraju ma bardzo ciekawe CV i spore doświadczenie na boiskach Zachodnich lig. Karierę rozpoczynał w Niemczech, a potem kontynuował ją w MLS oraz Szwajcarii. W ostatnim sezonie Przybyłko rozegrał 37 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował jedną asystę w barwach Lugano. Ośmiokrotnie grał w Lidze Konferencji, ale pozostał bez gola. W sumie na swoim koncie ma on 130 spotkań w MLS i 43 trafienia oraz 114 spotkań w 2. Bundeslidze i 20 goli.

