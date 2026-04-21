Klopp nie chce iść do Realu Madryt. Czeka na ofertę innego zespołu

Juergen Klopp odrzuca możliwość pracy w Realu Madryt. Karierę trenerską może wznowić, ale tylko wtedy, gdy zgłosi się inny zespół. Mowa o reprezentacji Niemiec - informuje dziennik AS.

Obecnie wszystkie media nie tylko w Hiszpanii żyją tematem nowego trenera Realu Madryt. Przyszłość Alvaro Arbeloi wydaje się przesądzona, a co chwilę pojawiają się potencjalni kandydaci do pracy na Bernabeu. Jednym z nich jest oczywiście Juergen Klopp. Były szkoleniowiec Liverpoolu od zawsze przewijał się w kontekście Los Blancos, gdy Madrytczycy szukali nowego trenera.

Problem w przypadki Niemca jest taki, że odchodząc z Liverpoolu, ogłosił przejście na trenerską emeryturę. Za każdym razem, gdy pojawia się plotka o wznowieniu kariery, 58-latek ucina medialne spekulacje. Podobnie jest tym razem. Z informacji dziennika AS wynika, że Klopp nie myśli o pracy w Realu, a co więcej, sam klub raczej nie bierze go pod uwagę w kontekście przyszłego wakatu.

Inaczej sytuacja może wyglądać, jeśli zgłosi się do niego inny zespół. Nie od dziś wiadomo, że marzeniem Juergena Kloppa była praca z reprezentacją Niemiec. Źródło twierdzi, że jeśli po Mistrzostwach Świata 2026 zwolniłaby się posada selekcjonera, doświadczony taktyk byłby nią zainteresowany. Dla drużyny narodowej jest gotów przerwać emeryturę i wrócić do pracy jako trener.

Czy taki scenariusz jest w ogóle realny? Obecnie selekcjonerem reprezentacji Niemiec jest Julian Nagelsmann. Jego kontrakt obowiązuje do Mistrzostw Europy 2028. Natomiast od jakiegoś czasu pojawiają się plotki łączące go z Manchesterem United. Patrząc na same doniesienia z prasy, można sądzić, że Klopp może wierzyć, że stanowisko selekcjonera w przyszłości może należeć do niego.