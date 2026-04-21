Klopp nie chce iść do Realu Madryt. Czeka na ofertę innego zespołu

14:04, 21. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Juergen Klopp odrzuca możliwość pracy w Realu Madryt. Karierę trenerską może wznowić, ale tylko wtedy, gdy zgłosi się inny zespół. Mowa o reprezentacji Niemiec - informuje dziennik AS.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp wznowi karierę, ale tylko po to, żeby przejąć reprezentację Niemiec

Obecnie wszystkie media nie tylko w Hiszpanii żyją tematem nowego trenera Realu Madryt. Przyszłość Alvaro Arbeloi wydaje się przesądzona, a co chwilę pojawiają się potencjalni kandydaci do pracy na Bernabeu. Jednym z nich jest oczywiście Juergen Klopp. Były szkoleniowiec Liverpoolu od zawsze przewijał się w kontekście Los Blancos, gdy Madrytczycy szukali nowego trenera.

Problem w przypadki Niemca jest taki, że odchodząc z Liverpoolu, ogłosił przejście na trenerską emeryturę. Za każdym razem, gdy pojawia się plotka o wznowieniu kariery, 58-latek ucina medialne spekulacje. Podobnie jest tym razem. Z informacji dziennika AS wynika, że Klopp nie myśli o pracy w Realu, a co więcej, sam klub raczej nie bierze go pod uwagę w kontekście przyszłego wakatu.

Inaczej sytuacja może wyglądać, jeśli zgłosi się do niego inny zespół. Nie od dziś wiadomo, że marzeniem Juergena Kloppa była praca z reprezentacją Niemiec. Źródło twierdzi, że jeśli po Mistrzostwach Świata 2026 zwolniłaby się posada selekcjonera, doświadczony taktyk byłby nią zainteresowany. Dla drużyny narodowej jest gotów przerwać emeryturę i wrócić do pracy jako trener.

Czy taki scenariusz jest w ogóle realny? Obecnie selekcjonerem reprezentacji Niemiec jest Julian Nagelsmann. Jego kontrakt obowiązuje do Mistrzostw Europy 2028. Natomiast od jakiegoś czasu pojawiają się plotki łączące go z Manchesterem United. Patrząc na same doniesienia z prasy, można sądzić, że Klopp może wierzyć, że stanowisko selekcjonera w przyszłości może należeć do niego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości