Bayern Monachium w niedzielę zapewnił sobie 35. tytuł mistrza Niemiec. Bawarczycy pokonali VfB Stuttgart rezultatem 4:2 i tym samym obronili miano najlepszej drużyny Bundesligi.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Bayern Monachium mistrzem Bundesligi!

Bayern Monachium w niedzielę rozgrywał niezwykle ważne spotkanie w Bundeslidze. W przypadku zwycięstwa, podopieczni Vincenta Komapny’ego zapewniliby sobie 35. tytuł mistrza Niemiec. Dzień wcześniej Borussia Dortmund niespodziewanie przegrała z Hoffenheim i Bawarczycy potrzebowali trzech punktów, aby obronić miano najlepszej drużyny ligi. Zadanie było dość trudne, ponieważ Die Roten mierzyli się przed własną publicznością z VfB Stuttgart.

Rywalziacja na Allianz Arenie niespodziewanie rozpoczęła się dobrze dla przyjezdnych, którzy w 21. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Chris Fuhrich. To tylko podrażniło Bayern Monachium, który później zafundował koncert. Najpierw do wyrównania doprowadził Raphael Guerreiro, a później do siatki trafiali Nicolas Jackson oraz Alphonso Davies.

Po przerwie dominacja gospodarzy wciąż trwała. Ale Bayern Monachium strzelił tylko jednego gola, który był autorstwa Harry’ego Kane’a. Bawarczycy mieli jeszcze wiele doskonałych sytuacji, ale piłka nie chciała się ich słuchać. W samej końcówce VfB Stuttgart zdobyło jeszcze jedną bramkę. Rywalizacja tym samym zakończyła się wynikiem 4:2.

Bayern Monachium tym samym sięgnął po 35. tytuł mistrza Niemiec. Dominacja Bawarczyków wciąż trwa. Podopieczni Vincenta Kompany’ego mogą już całą swoją uwagę skupić na rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie w półfinale zmierzą się w dwumeczu z Paris Saint-Germain.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart 4:2

Guerreiro (31′), Jackson (33′), Davies (37′), Kane (52′) – Fuhrich (21′), Andres (89′)