Ancelotti wskazał faworytów do wygrania Ligi Mistrzów i mundialu

Carlo Ancelotti wierzy, że osiągnie sukces z reprezentacją Brazylii. Za faworyta do zdobycia mistrzostwa świata uważa natomiast Francuzów. W kontekście triumfu w Lidze Mistrzów stawia za to na PSG.

Ancelotti stawia na Francuzów. Zgarną w tym roku wszystko?

Carlo Ancelotti po zeszłym sezonie porzucił karierę klubową i został selekcjonerem reprezentacji Brazylii. O tej współpracy mówiło się od bardzo dawna i wreszcie stała się faktem, gdy Real Madryt postanowił pożegnać utytułowanego szkoleniowca. Pod wodzą Włocha Brazylijczycy zagrają na najbliższych mistrzostwach świata. Władze federacji liczą, że jego wielka renoma oraz doświadczenie w grze o najwyższe cele pomogą w osiągnięciu sukcesu. Brazylia marzy o złotym medalu.

Oczywiście nie będzie o to łatwo. Choć Brazylia ma w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu, konkurencja jest olbrzymia. Sam Ancelotti uważa, że faworytem do zwycięstwa na tegorocznym mundialu będzie reprezentacja Francji. Ostatnie lata są dla Trójkolorowych znakomite – w 2018 roku zdobyli mistrzostwo świata, a cztery lata później dotarli do finału, gdzie przegrali z Argentyną.

Ancelotti stawia na Francuzów, jeśli chodzi o najważniejsze piłkarskie osiągnięcia w tym roku. Jego zdaniem Paris Saint-Germain sięgnie w tym sezonie po Ligę Mistrzów. Paryżanie dotarli już do półfinału, gdzie zagrają z Bayernem Monachium, który chwilę wcześniej wyeliminował Real Madryt. Na zwycięzcę w finale czekać będzie wygrany pary Arsenal – Atletico Madryt.

Dla PSG byłaby to obrona mistrzowskiego tytułu, zdobytego przed rokiem.