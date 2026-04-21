Barcelona zwleka z podjęciem decyzji ws. Lewandowskiego. Nowe informacje

Chaos wokół Roberta Lewandowskiego. Niepewna przyszłość Polaka w Barcelonie

FC Barcelona stoi przed jedną z kluczowych decyzji w końcówce sezonu. Chodzi o rozstrzygnięciem przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kontrakt doświadczonego napastnika wygasa 30 czerwca. Wciąż nie ma jednak jasności, czy Polak pozostanie na Camp Nou na kolejny sezon.

W ostatnim czasie hiszpańskie media informowały, że kataloński klub przedstawił Lewandowskiemu ofertę przedłużenia umowy, jednak miała zakładać znaczną obniżkę wynagrodzenia. To miało spotkać się z chłodnym przyjęciem ze strony zawodnika. Jak donosi „Cadena SER”, rzeczywistość może wyglądać inaczej.

Wedle nowych informacji, Duma Katalonii nie złożyła dotąd żadnej oficjalnej propozycji. Co więcej, klub nie miał nawet skontaktować się z zawodnikiem, by przedstawić wizję jego roli w zespole. Dla Lewandowskiego kluczowe znaczenie ma nie tylko aspekt finansowy, ale przede wszystkim sportowy.

Brak rozmów ze strony Barcelony na tym etapie sezonu jest dla Lewandowskiego sytuacją nietypową. 37-latek nadal wierzy, że ma wiele do zaoferowania na najwyższym poziomie. W trwającym sezonie kapitan reprezentacji Polski zdobył 17 bramek w 40 rozegranych spotkaniach. Lewandowski łączony jest m.in. z Juventusem, Chicago Fire czy klubami z Arabii Saudyjskiej.