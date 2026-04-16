Barcelona składa skargę do UEFA! Chodzi o mecz z Atletico

Barcelona postanowiła "wrócić" do rywalizacji z Atletico w Lidze Mistrzów. Blaugrana złożyła skargę do UEFA. Dotyczy ona pracy sędziów podczas ćwierćfinałowego dwumeczu.

Barcelona z kolejną skargą do UEFA

Chociaż Barcelona sięgnęła po zwycięstwo w Madrycie, to do półfinału Ligi Mistrzów awansowało Atletico. W tej rywalizacji nie brakowało kontrowersyjnych, a przynajmniej dyskusyjnych decyzji sędziowskich. Duma Katalonii uważa, że praca arbitrów wpłynęła na losy dwumeczu. Dlatego postanowiła złożyć skargę do UEFA.

– Klub uważa, że w obu meczach tej rywalizacji podjęto szereg decyzji sędziowskich niezgodnych z przepisami gry, wynikających z nieprawidłowego stosowania regulaminu oraz braku odpowiedniej interwencji systemu VAR w sytuacjach o wyraźnym znaczeniu. Według Barcelony nagromadzenie tych błędów miało bezpośredni wpływ na przebieg meczów i ostateczny wynik dwumeczu, powodując znaczną szkodę sportową i finansową dla klubu – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jak zareaguje UEFA? Nic nie wskazuje na to, by europejska federacja miała w planach powtórzenie dwumeczu, co jest dosyć oczywiste. Dlatego Barcelona wychodzi z propozycją. – Oferujemy współpracę z tą organizacją w celu ulepszenia systemu sędziowskiego, aby zapewnić bardziej rygorystyczne, sprawiedliwe i przejrzyste stosowanie przepisów gry – informuje klub ze stolicy Katalonii.

Po pierwszym pojedynku z Atletico Blaugrana także złożyła oficjalny protest. UEFA szybko odpowiedziała liderowi La Liga.