Zaskakujący lider wyścigu o triumf w Lidze Mistrzów. Superkomputer wskazał faworyta

Liga Mistrzów. Niebawem walka o finał
Arsenal w meczach 1/4 finału Ligi Mistrzów poradził sobie ze Sportingiem w dwumeczu. Bayern Monachium wyeliminował z rozgrywek Real Madryt. Z kolei Paris Saint-Germain okazało się lepsze od Liverpoolu, a Atletico Madryt okazało się lepsze od FC Barcelony.
W półfinałach elitarnych rozgrywek kibiców czekają starcia Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium i Atletico Madryt z Arsenalem. Pierwsze mecze odbędą się na Parc des Princes i Wanda Metropolitano. Tymczasem Superkomputer BETSiE obliczył, jakie szanse mają drużyny w obu półfinałowych starciach oraz w całym dwumeczu. W każdym ze starć większe prawdopodobieństwo jest na to, że szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylą gospodarze.
Szanse w półfinałowych meczach
|gospodarz
|gość
|1
|X
|2
|PSG
|Bayern
|49,9%
|21,2%
|28,9%
|Atletico
|Arsenal
|51,25%
|23,0%
|25,8%
|Arsenal
|Atletico
|47,08%
|26,79%
|26,13%
|Bayern
|PSG
|42,71%
|24,12%
|33,17%
Z kolei większe szanse na występ w finale elitarnych rozgrywek mają kolejno Paris Saint-Germain oraz Arsenal. Szane tych ekip oceniane są kolejno na 65,8% i 78,7%.
Szanse na awans do półfinału Ligi MIstrzów
|PSG
|Bayern
|65,8%
|34,2%
|Arsenal
|Atletico Madryt
|78,7%
|21,3%
Drugi triumf z rzędu tej samej ekipy? Niewykluczone
Według analityków firm bukmacherskich największe szanse na wygranie całych rozgrywek ma Bayern Monachium. Na inne rozstrzygnięcia wskazują jednak wyliczenia superkomputera BETSiE. Według nich faworytem do wygrania w finale jest przedstawiciel Ligue 1. Na ten moment najwyżej na triumf w Lidze Mistrzów oceniane są szanse Paryżan – 39,6%. Duża jest też prognoza na to, że po trofeum sięgnie Arsenal z wyliczeniami na poziomie 39,1%.
|klub
|szanse na finał
|szanse na triumf
|1
|PSG
|65,8%
|39,6%
|2
|Arsenal
|78,7%
|39,1%
|3
|Bayern
|34,2%
|16,3%
|4
|Atletico
|21,3%
|5,0%
Terminarz Ligi Mistrzów
Pierwsze półfinałowe mecze: PSG – Bayern i Atletico – Arsenal, rozegrane zostaną w dniach 28 i 29 kwietnia. Rewanżowe mecze w Monachium i Londynie odbędą się w dniach 5 i 6 maja. Finałowe spotkanie zaplanowane jest natomiast na 30 maja w Budapeszcie na Puskas Arenie.