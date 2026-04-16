Zaskakujący lider wyścigu o triumf w Lidze Mistrzów. Superkomputer wskazał faworyta

Arsenal, Atletico Madryt, Bayern Monachium i Paris Saint-Germain zostały w grze o triumf w Lidze Mistrzów. Wkrótce odbędą się półfinały rozgrywek. superkomputer wyliczył, kto ma największe szanse na trofeum.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów. Niebawem walka o finał

Arsenal w meczach 1/4 finału Ligi Mistrzów poradził sobie ze Sportingiem w dwumeczu. Bayern Monachium wyeliminował z rozgrywek Real Madryt. Z kolei Paris Saint-Germain okazało się lepsze od Liverpoolu, a Atletico Madryt okazało się lepsze od FC Barcelony.

W półfinałach elitarnych rozgrywek kibiców czekają starcia Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium i Atletico Madryt z Arsenalem. Pierwsze mecze odbędą się na Parc des Princes i Wanda Metropolitano. Tymczasem Superkomputer BETSiE obliczył, jakie szanse mają drużyny w obu półfinałowych starciach oraz w całym dwumeczu. W każdym ze starć większe prawdopodobieństwo jest na to, że szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylą gospodarze.

Szanse w półfinałowych meczach

gospodarz gość 1 X 2 PSG Bayern 49,9% 21,2% 28,9% Atletico Arsenal 51,25% 23,0% 25,8% Arsenal Atletico 47,08% 26,79% 26,13% Bayern PSG 42,71% 24,12% 33,17%

Z kolei większe szanse na występ w finale elitarnych rozgrywek mają kolejno Paris Saint-Germain oraz Arsenal. Szane tych ekip oceniane są kolejno na 65,8% i 78,7%.

Szanse na awans do półfinału Ligi MIstrzów

PSG Bayern 65,8% 34,2% Arsenal Atletico Madryt 78,7% 21,3%

Drugi triumf z rzędu tej samej ekipy? Niewykluczone

Według analityków firm bukmacherskich największe szanse na wygranie całych rozgrywek ma Bayern Monachium. Na inne rozstrzygnięcia wskazują jednak wyliczenia superkomputera BETSiE. Według nich faworytem do wygrania w finale jest przedstawiciel Ligue 1. Na ten moment najwyżej na triumf w Lidze Mistrzów oceniane są szanse Paryżan – 39,6%. Duża jest też prognoza na to, że po trofeum sięgnie Arsenal z wyliczeniami na poziomie 39,1%.

klub szanse na finał szanse na triumf 1 PSG 65,8% 39,6% 2 Arsenal 78,7% 39,1% 3 Bayern 34,2% 16,3% 4 Atletico 21,3% 5,0%

Terminarz Ligi Mistrzów

Pierwsze półfinałowe mecze: PSG – Bayern i Atletico – Arsenal, rozegrane zostaną w dniach 28 i 29 kwietnia. Rewanżowe mecze w Monachium i Londynie odbędą się w dniach 5 i 6 maja. Finałowe spotkanie zaplanowane jest natomiast na 30 maja w Budapeszcie na Puskas Arenie.