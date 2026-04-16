Mocne słowa po meczu. Kane ocenił decyzję sędziego

Real Madryt przegrał w środę z Bayernem Monachium, a duży wpływ na taki stan rzeczy miała czerwona kartka dla Eduardo Camavinga. Na ten temat głos zabrał Harry Kane.

Real Madryt, podobnie jak FC Barcelona, nie znalazł się w gronie czterech najlepszych ekip w tym sezonie Ligi Mistrzów. Królewscy nie sprostali Bayernowi Monachium, który w dwumeczu okazał się lepszy od giganta La Liga.

W trakcie rewanżowej potyczki między ekipami z Niemiec i Hiszpanii kluczowa była sytuacja, po której czerwoną kartkę zobaczył Eduardo Camavinga. Na ten temat głos zabrał napastnik lidera Bundesligi.

– Myślę, że to zdecydowanie zasłużona czerwona kartka. Biorąc pod uwagę oba mecze, uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo – powiedział Harry Kane w rozmowie cytowanej przez „Markę”.

– Uważam również, że gol dla Realu nie powinien zostać uznany, ponieważ Antonio Rüdiger popełnił faul na Konrad Laimer na początku meczu, którego nie odgwizdano – podkreślił Anglik.

Ekipa z Niemiec swoje kolejne spotkanie w elitarnych rozgrywkach rozegra pod koniec kwietnia. Zmierzy się wówczas w półfinale z Paris Saint-Germain. Pierwsze starcie z udziałem obu drużyn odbędzie się na Parc des Princes już 28 kwietnia.

Bayern z ekipą z Ligue 1 zmierzy się po raz pierwszy od listopada minionego roku. Wówczas górą byli Monachijczycy (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach w Lidze Mistrzów za każdym razem zwyciężał Bayern. Paryżanie ostatnie zwycięstwo w tych rozgrywkach nad Bawarczykami odnieśli w kwietniu 2021 roku (3:2).