Gigant triumfuje w młodzieżowej LM! Decydowały karne

Real Madryt sięgnął po zwycięstwo w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Dla Królewskich było to powrót na szczyt po sześciu latach od poprzedniego triumfu.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Club Brugge - Real Madryt

Młodzieżowa LM dla Realu. Tak rozstrzygnął się finał

W finale młodzieżowej Lidze Mistrzów, rozgrywanym na Stade de la Tuilière w Lozannie, doszło do pojedynku Club Brugge – Real Madryt. Belgowie fazie play-off pokonali AS Monaco (3:2), Żylinę (1:0), Atletico (4:0) i Benficę (3:1). Natomiast Królewscy okazali się lepsi od Marsylii (5:2), Chelsea (1:0), Sportingu (2:1) i PSG (2:1 po karnych)

Rywalizację w decydującym meczu lepiej rozpoczęli podopieczni Álvaro Lópeza. W 23. minucie Jacobo Ortega zaskoczył Argusa Vanden Driesschego i dał Realowi prowadzenie. Blauw en Zwart wyrównali w 64. minucie za sprawą trafienia Tobiasa Lunda-Jensena, któremu asystował Tian Nai Koren.

W regulaminowym czasie gry żadna z drużyn nie zdołała przechylić szali na swoja korzyść, więc o losach finału miał zadecydować konkurs rzutów karnych. Jedenastki lepiej wykonywali piłkarze z Madrytu, którzy wnie pomylili się w żadnej z czterech prób. Natomiast ekipa z Brugii dwukrotnie spudłowała.

Real sięgnął po drugie zwycięstwo w młodzieżowej Lidze Mistrzów w swojej historii. Los Blancos triumfowali także w sezonie 2019/20, finale wygrywając 3:2 z Benficą.