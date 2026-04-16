TVP podjęło decyzję. Chodzi o półfinał Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów

Atletico Madryt – Arsenal na antenie Telewizji Polskiej

Liga Mistrzów wchodzi właśnie w decydującą fazę, w której poznamy najważniejsze rozstrzygnięcia. Po ćwierćfinałach wiemy już, że w 1/2 finału zabraknie zarówno Realu Madryt, jak i Barcelony. To z pewnością spora sensacja, o której mało kto w ogóle pomyślałby na starcie rozgrywek. Podobnie sprawa ma się z Manchesterem City.

Niemniej taki obrót spraw sprawia, że w półfinałach zmierzą się dwie dość wyrównane pary. Z jednej strony Atletico Madryt, które właśnie wyeliminowało Barcelonę, a z drugiej Arsenal, który okazał się minimalny lepszy od Sportingu Lizbona. Z kolei druga dwójka to Bayern Monachium, który po wielkim dwumeczu ograł Królewskich oraz PSG, które bez większych problemów rozprawiło się z Liverpoolem.

Kibiców jednak z pewnością interesuje, które z tych spotkań transmitowane będzie w otwartej telewizji. TVP Sport właśnie poinformowało, że w środę 29 kwietnia na ich antenie śledzić będzie można rywalizację w Madrycie. To właśnie tam Atletico podejmie zespół Arsenalu. Dla części fanów to rozczarowanie, bowiem zdecydowanie ciekawiej zapowiada się rywalizacja Bayernu z PSG. Być może jednak rewanż ujrzy światło na otwartej antenie Telewizji Polskiej.

