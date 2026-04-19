PSG przegrywa w hicie! Mistrzostwo wcale nie jest pewne [WIDEO]

23:20, 19. kwietnia 2026
Michał Stompór
Paris Saint-Germain wcale nie może być pewne mistrzostwa Francji. W hitowym pojedynku 30. kolejki Ligue 1 lepszy okazał się Olympique Lyon. Ten mecz ma kluczowe znaczenie dla układu tabeli.

AP Photo/ Christophe Ena/ Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique (Paris Saint-Germain - Olympique Lyon)

PSG z porażką w kluczowym meczu

Ostatni pojedynek w Ligue 1 Paris Saint-Germain rozegrało 3 kwietnia – w 28. kolejce podopieczni Luisa Enrique pokonali Tolouse. Do krajowych rozgrywek Paryżanie wrócili 19 kwietnia, po dwumeczu z Liverpoolem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Rywalem PSG był Olympique Lyon.

Goście wyszli na prowadzenie już w 6. minucie za sprawą trafienia Endricka, który skorzystał z dogrania Afonso Moreiry. Piłka odbiła się od słupka i wylądowała w bramce strzeżonej przez Matwieja Safonowa. Zaledwie 12 minut później Lyon znowu zaskoczył ekipę Les Rouge-et-Bleu. Tym razem asystował Endrick, a do z gola cieszył się Moreira.

W 33. minucie Goncalo Ramos zmarnował rzut karny – jego intencje odczytał Dominik Greif. Zaledwie sześć minut później Les Parisiens musieli zmierzyć się z kolejnym problemem – kontuzji doznał Vitinha. Portugalczyka zmienił Warren Zaire-Emery.

Gospodarze znaleźli sposób na Greifa dopiero w doliczonym czasie gry. Honorową bramkę dla Paryżan zdobył Chwicza Kwaracchelia. Lyon utrzymał korzystny wynik i wygrał na Parc des Pirnces 2:1. Zespół Les Gones dzięki temu zwycięstwu awansował na 4. lokatę. Natomiast porażka PSG oznacza, że drużyna Luisa Enrique ma już tylko jeden punkt przewagi nad drugim w tabeli RC Lens. Wicelider ma za sobą o jedno starcie więcej.

