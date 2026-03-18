Barcelona znów ma problem. Ważny zawodnik kontuzjowany

FC Barcelona musi mierzyć się z kolejnym problemem zdrowotnym w trakcie sezonu. Sytuacja dotyczy Joana Garcii, który nie zdołał dokończyć meczu z Newcastle w Lidze Mistrzów i opuścił boisko z urazem mięśniowym

Joan Garcia kontuzjowany, szansa dla Szczęsnego

Barcelona odnotowała niepokojący moment w końcówce spotkania z Newcastle, gdy Joan Garcia poprosił o zmianę w 80 minucie. Bramkarz odczuł ból w łydce po interwencji przy strzale rywala. Po chwili nie był w stanie kontynuować gry i konieczna była reakcja sztabu medycznego.

Zawodnik opuścił murawę o własnych siłach, jednak jego zachowanie wskazywało na wyraźny dyskomfort. Decyzja o zmianie zapadła po konsultacji z lekarzami pierwszego zespołu. Na ten moment nie jest jasne, jak poważny jest uraz.

W jego miejsce pojawił się Wojciech Szczesny, który wszedł na boisko bez rozgrzewki. Polski bramkarz szybko odnalazł się w grze i zanotował udaną interwencję. Był to jego debiut w barwach Barcelony na stadionie Spotify Camp Nou.

Sytuacja Garcii będzie teraz dokładnie analizowana przez sztab medyczny. Zawodnik miał szanse na powołanie do reprezentacji Hiszpanii na marcowe mecze kadry. Po spotkaniu trener Hansi Flick ocenił jednak, że uraz nie wygląda na poważny.

Problemy zdrowotne pojawiły się także u Erica Garcii. Obrońca opuścił boisko wcześniej, jednak w jego przypadku była to decyzja zapobiegawcza. Intensywne tempo meczu skłoniło sztab do ostrożności, aby uniknąć poważniejszej kontuzji.

