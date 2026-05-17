Lech Poznań poznał potencjalnych rywali w el. Ligi Mistrzów

Oto potencjalni rywale Lecha Poznań w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów
Lech Poznań, wygrywając z Radomiakiem Radom, przypieczętował drugie z rzędu mistrzostwo Polski. Podopieczni Nielsa Frederiksena ponownie staną przed szansą gry w Lidze Mistrzów. Drogę do fazy ligowej rozpoczną od 2. rundy eliminacji. Losowanie odbędzie się (17 czerwca). Warto przypomnieć, że Kolejorz będzie rozstawiony zarówno w drugiej, jak i trzeciej rundzie kwalifikacji.
Piotr Klimek na portalu X przedstawił listę potencjalnych rywali Lecha Poznań w el. Ligi Mistrzów. Na ten moment znamy tylko część drużyn, które rozpoczną grę od 2. rundy. Wśród nich są m.in. Kajrat Ałmaty, Aarhus, FC Thun czy Mjallby.
Potencjalni rywale Lecha Poznań w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów:
- Vikingur Reykjavik (Islandia)
- Kajrat Ałmaty (Kazachstan)
- Universitatea Craiova (Rumunia)
- Ryga FC (Łotwa)
- KI Klaksvik (Wyspy Owcze)
- Flora Tallinn (Estonia)
- Larne (Irlandia Północna)
- Petrocub (Mołdawia)
- The New Saints (Walia)
- Aarhus (Dania)
- FC Thun (Szwajcaria)
- Mjallby (Szwecja)
Do tego grona dołączą jeszcze ekipy, które muszą zagrać dwumecz w 1. rundzie eliminacji. W większości mowa jednak o zdecydowanie słabszych drużynach. Klubami wartymi wspomnienia w tym zestawieniu są Lewski Sofia (Bułgaria), Sabah Baku (Azerbejdżan) czy ETO Gyor (Węgry). Lech Poznań pierwszy mecz w europejskich pucharach rozegra w dniach 21-22 lipca.