Lech Poznań poznał potencjalnych rywali w el. Ligi Mistrzów

09:10, 17. maja 2026
Wojciech Mazurek
Lech Poznań został mistrzem Polski w sezonie 2025/2026. Wiadomo mniej więcej z kim Kolejorz może zagrać w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów. Potencjalnych rywali przedstawił Piotr Klimek.

Maciej Rogowski / Alamy

Lech Poznań, wygrywając z Radomiakiem Radom, przypieczętował drugie z rzędu mistrzostwo Polski. Podopieczni Nielsa Frederiksena ponownie staną przed szansą gry w Lidze Mistrzów. Drogę do fazy ligowej rozpoczną od 2. rundy eliminacji. Losowanie odbędzie się (17 czerwca). Warto przypomnieć, że Kolejorz będzie rozstawiony zarówno w drugiej, jak i trzeciej rundzie kwalifikacji.

Piotr Klimek na portalu X przedstawił listę potencjalnych rywali Lecha Poznań w el. Ligi Mistrzów. Na ten moment znamy tylko część drużyn, które rozpoczną grę od 2. rundy. Wśród nich są m.in. Kajrat Ałmaty, Aarhus, FC Thun czy Mjallby.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów:

  • Vikingur Reykjavik (Islandia)
  • Kajrat Ałmaty (Kazachstan)
  • Universitatea Craiova (Rumunia)
  • Ryga FC (Łotwa)
  • KI Klaksvik (Wyspy Owcze)
  • Flora Tallinn (Estonia)
  • Larne (Irlandia Północna)
  • Petrocub (Mołdawia)
  • The New Saints (Walia)
  • Aarhus (Dania)
  • FC Thun (Szwajcaria)
  • Mjallby (Szwecja)

Do tego grona dołączą jeszcze ekipy, które muszą zagrać dwumecz w 1. rundzie eliminacji. W większości mowa jednak o zdecydowanie słabszych drużynach. Klubami wartymi wspomnienia w tym zestawieniu są Lewski Sofia (Bułgaria), Sabah Baku (Azerbejdżan) czy ETO Gyor (Węgry). Lech Poznań pierwszy mecz w europejskich pucharach rozegra w dniach 21-22 lipca.

