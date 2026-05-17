Lech Poznań poznał potencjalnych rywali w el. Ligi Mistrzów

Lech Poznań został mistrzem Polski w sezonie 2025/2026. Wiadomo mniej więcej z kim Kolejorz może zagrać w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów. Potencjalnych rywali przedstawił Piotr Klimek.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Oto potencjalni rywale Lecha Poznań w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów

Lech Poznań, wygrywając z Radomiakiem Radom, przypieczętował drugie z rzędu mistrzostwo Polski. Podopieczni Nielsa Frederiksena ponownie staną przed szansą gry w Lidze Mistrzów. Drogę do fazy ligowej rozpoczną od 2. rundy eliminacji. Losowanie odbędzie się (17 czerwca). Warto przypomnieć, że Kolejorz będzie rozstawiony zarówno w drugiej, jak i trzeciej rundzie kwalifikacji.

Piotr Klimek na portalu X przedstawił listę potencjalnych rywali Lecha Poznań w el. Ligi Mistrzów. Na ten moment znamy tylko część drużyn, które rozpoczną grę od 2. rundy. Wśród nich są m.in. Kajrat Ałmaty, Aarhus, FC Thun czy Mjallby.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów:

Vikingur Reykjavik (Islandia)

Kajrat Ałmaty (Kazachstan)

Universitatea Craiova (Rumunia)

Ryga FC (Łotwa)

KI Klaksvik (Wyspy Owcze)

Flora Tallinn (Estonia)

Larne (Irlandia Północna)

Petrocub (Mołdawia)

The New Saints (Walia)

Aarhus (Dania)

FC Thun (Szwajcaria)

Mjallby (Szwecja)

Do tego grona dołączą jeszcze ekipy, które muszą zagrać dwumecz w 1. rundzie eliminacji. W większości mowa jednak o zdecydowanie słabszych drużynach. Klubami wartymi wspomnienia w tym zestawieniu są Lewski Sofia (Bułgaria), Sabah Baku (Azerbejdżan) czy ETO Gyor (Węgry). Lech Poznań pierwszy mecz w europejskich pucharach rozegra w dniach 21-22 lipca.