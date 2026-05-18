Robert Lewandowski meczem Barcelona - Betis pożegnał się z Camp Nou. Po ostatnim gwizdku nie zabrakło wzruszających momentów. Na konferencji prasowej na temat polskiego napastnika wypowiedział się Manuel Pellegrini, trener rywali.

Pellegrini: Lewandowski zasłużył na takie pożegnanie

Już przed rozpoczęciem pojedynku na Camp Nou obie drużyny mogły świętować – Barcelona cieszyła się z mistrzostwa kraju, a Betis z kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Dlatego tematem numer jeden był Robert Lewandowski i jego pożegnanie ze stolicą Katalonii. Nie zabrakło także wypowiedzi trenera gości – Manuel Pellegrini przypomniał historyczny mecz w LM z udziałem polskiego napastnika:

– Miałem okazję spotkać się z nim w Lidze Mistrzów. Zmierzyliśmy się w tym burzliwym meczu Málaga – Borussia Dortmund (ćwierćfinał LM w sezonie 2012/13), który w przypadku istnienia systemu VAR zakończyły się zupełnie innym wynikiem. Ma za sobą błyskotliwą karierę i tutaj, w Barcelonie, udowodnił to swoimi bramkami. Cieszę się z tego wspaniałego pożegnania, na które w pełni zasłużył dzięki temu, co osiągnął w całej swojej karierze – przyznał Pellegrini na pomeczowej konferencji prasowej.

Betis czeka jeszcze domowy pojedynek z Levante. – Musimy zakończyć sezon wygraną u siebie, przed własną publicznością. Mieliśmy już okazję świętować awans do Ligi Mistrzów po starciu Elche , ale przed nami jeszcze jeden mecz i musi to być spotkanie, na którym kibice będą mogli się dobrze bawić – dodał trener Los Verdiblancos.