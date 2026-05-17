Lech Poznań marzy o Lidze Mistrzów. Rutkowski wskazał, co może pomóc

Lech Poznań drugi raz z rzędu został najlepszą drużyną w Ekstraklasie. Po zdobyciu mistrzostwa prezes Kolejorza, cytowany przez portal sportowy-poznan.pl zdradził, że ich marzeniem jest Liga Mistrzów.

Lech Poznań został mistrzem Polski po raz 10. w historii. Jako trzeci klub w XXI w. udało im się wygrać Ekstraklasę minimum dwa razy z rzędu. Teraz mogą odpocząć po trudnym sezonie, a następnie zacząć przygotowania do kolejnej kampanii. Latem wezmą udział w el. Ligi Mistrzów. Kolejorz drogę do fazy ligowej rozpocznie od 2. rundy i wiadomo, na kogo może trafić w losowaniu.

Liga Mistrzów to marzenie każdego polskiego klubu. Jako ostatnia awansowała do niej Legia Warszawa. Teraz sukces stołecznego klubu chce powtórzyć Duma Wielkopolski. Piotr Rutkowski, cytowany przez serwis sportowy-poznan.pl otwarcie mówił o tym, że awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów to marzenie i ambicja Lecha Poznań. Pomóc w tym może doświadczenie z przeszłości.

– Na pewno jest to nasze wielkie marzenie, jest to nasza ambicja, żeby wreszcie do tej Ligi Mistrzów dojść. Nie udało nam się wiele, wiele razy. Duże doświadczenie zdobyliśmy w odpadaniu w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. I wydaje mi się, że tą umiejętność, którą myśmy nabyli nie tylko w Lidze Mistrzów, w kwalifikacjach, ale też w Ekstraklasie, czyli ta umiejętność przegrywania po to, aby zacząć zwyciężać, jest istotna. W związku z tym mam nadzieję, że to doświadczenie nam pomoże po to, żeby wreszcie awansować do Ligi Mistrzów – mówił Piotr Rutkowski, cytowany przez serwis sportowy-poznan.pl.

Rok temu Lech Poznań odpadł w 3. rundzie el. Ligi Mistrzów, przegrywając z Crveną Zvezdą. Podobnie było w sezonie 2015/2016, gdy lepszy okazał się szwajcarski FC Basel. Z kolei w kampanii 2022/2023 odpadli już w 1. rundzie z Karabachem Agdam.