Górnik o krok od wielkiego powrotu. Wtedy zatrzymał go Real Madryt

18:21, 17. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl, Football Meet Data

Górnik Zabrze jest o krok od udziału w eliminacjach do Ligi Mistrzów po blisko 38 latach przerwy. Profil Football Meet Data w serwisie X przypomniał przy tym dwumecz z Realem Madryt.

Lukas Podolski
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik walczy o wicemistrzostwo Polski

Górnik Zabrze rozgrywa znakomity sezon, który może zakończyć się wielkim sukcesem. Drużyna wygrała już Puchar Polski i zapewniła sobie udział w eliminacjach Ligi Europy. Teraz walczy jeszcze o wicemistrzostwo Polski, które dałoby jej miejsce w eliminacjach Ligi Mistrzów. To byłby powrót do najważniejszych klubowych rozgrywek Europy po blisko 38 latach.

Zabrzanom pomógł niedzielny remis GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok. Po tym wyniku wszystko zależy już od piłkarzy Górnika. Jeśli pokonają u siebie Radomiaka Radom, zajmą drugie miejsce w tabeli i zagrają o Champions League. Ostatnia kolejka Ekstraklasy odbędzie się w sobotę 23 maja o godzinie 17:30. Na spotkanie w Zabrzu od wielu dni nie ma już biletów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Profil Football Meet Data przypomniał, że ostatnim rywalem Górnika w tych elitarnych rozgrywkach był Real Madryt. Wtedy nie była to jeszcze Liga Mistrzów w obecnym formacie, lecz Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Pierwszy mecz odbył się 26 października 1988 roku na Stadionie Śląskim. Górnik przegrał z Realem 0:1 po golu Hugo Sancheza z rzutu karnego, a na trybunach zasiadło ponad 60 tysięcy widzów.

Rewanż rozegrano 10 listopada 1988 roku na Santiago Bernabeu. Real wygrał 3:2, choć Górnik prowadził w Madrycie 2:1 i był blisko wielkiej sensacji. Dwumecz zakończył się wynikiem 4:2 dla Hiszpanów.

Ostatni raz w eliminacjach do europejskich pucharów Górnik zagrał w sezonie 2018/19. Przygoda z kwalifikacjami do Ligi Europy była jednak bardzo krótka i zakończyła się po dwóch porażkach z AS Trencin.