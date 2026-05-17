Górnik o krok od wielkiego powrotu. Wtedy zatrzymał go Real Madryt

Górnik Zabrze jest o krok od udziału w eliminacjach do Ligi Mistrzów po blisko 38 latach przerwy. Profil Football Meet Data w serwisie X przypomniał przy tym dwumecz z Realem Madryt.

Górnik walczy o wicemistrzostwo Polski

Górnik Zabrze rozgrywa znakomity sezon, który może zakończyć się wielkim sukcesem. Drużyna wygrała już Puchar Polski i zapewniła sobie udział w eliminacjach Ligi Europy. Teraz walczy jeszcze o wicemistrzostwo Polski, które dałoby jej miejsce w eliminacjach Ligi Mistrzów. To byłby powrót do najważniejszych klubowych rozgrywek Europy po blisko 38 latach.

Zabrzanom pomógł niedzielny remis GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok. Po tym wyniku wszystko zależy już od piłkarzy Górnika. Jeśli pokonają u siebie Radomiaka Radom, zajmą drugie miejsce w tabeli i zagrają o Champions League. Ostatnia kolejka Ekstraklasy odbędzie się w sobotę 23 maja o godzinie 17:30. Na spotkanie w Zabrzu od wielu dni nie ma już biletów.

Profil Football Meet Data przypomniał, że ostatnim rywalem Górnika w tych elitarnych rozgrywkach był Real Madryt. Wtedy nie była to jeszcze Liga Mistrzów w obecnym formacie, lecz Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Pierwszy mecz odbył się 26 października 1988 roku na Stadionie Śląskim. Górnik przegrał z Realem 0:1 po golu Hugo Sancheza z rzutu karnego, a na trybunach zasiadło ponad 60 tysięcy widzów.

Rewanż rozegrano 10 listopada 1988 roku na Santiago Bernabeu. Real wygrał 3:2, choć Górnik prowadził w Madrycie 2:1 i był blisko wielkiej sensacji. Dwumecz zakończył się wynikiem 4:2 dla Hiszpanów.

Ostatni raz w eliminacjach do europejskich pucharów Górnik zagrał w sezonie 2018/19. Przygoda z kwalifikacjami do Ligi Europy była jednak bardzo krótka i zakończyła się po dwóch porażkach z AS Trencin.