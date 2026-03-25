Barcelona odzyska gwiazdę na mecze z Atletico

Hansi Flick

De Jong coraz bliżej powrotu do gry po kontuzji

FC Barcelona przygotowuje się do intensywnego okresu po przerwie reprezentacyjnej, w którym zmierzy się dwukrotnie z Atletico Madryt. Najpierw w lidze, a następnie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Frenkie de Jong stopniowo wraca do zdrowia po kontuzji, której doznał 26 lutego na treningu. Uraz mięśnia w prawej nodze wymagał kilku tygodni przerwy i był poważniejszy niż uważano początkowo. Mimo to pomocnik wrócił już na boisko i zwiększa intensywność zajęć. Na ten moment nie jest jeszcze gotowy do gry w pełnym wymiarze. Wciąż łączy treningi na murawie z pracą indywidualną, co oznacza, że jego występ w ligowym meczu z Atletico jest mało prawdopodobny. Sztab nie chce podejmować ryzyka i przyspieszać jego powrotu.

W klubie panuje jednak optymizm w kontekście Ligi Mistrzów. Do pierwszego meczu pozostało jeszcze kilkanaście dni, co daje realną szansę na pełne przygotowanie zawodnika. Powrót De Jonga na to spotkanie byłby ogromnym wzmocnieniem dla zespołu. Holender jest jednym z kluczowych piłkarzy w systemie Hansiego Flicka. Odpowiada za tempo gry, organizację środka pola i równowagę między defensywą a atakiem. Jego brak był odczuwalny, mimo że zespół potrafił sobie poradzić.

W tym czasie większą odpowiedzialność przejął Marc Bernal, który zaprezentował się z dobrej strony i wniósł jakość także w ofensywie. Młody zawodnik wykorzystał swoją szansę, ale w klubie nie mają wątpliwości, kto jest pierwszym wyborem.

Zobacz również: Salah odchodzi z Liverpoolu. Agent zabrał głos w sprawie nowego klubu