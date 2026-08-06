Raków walczy o Ligę Konferencji. Oto przewidywany skład na mecz z Hammarby

Raków Częstochowa przed własną publicznością podejmie dzisiaj zespół szwedzkiego Hammarby. Oto przewidywane składy na to spotkanie eliminacji Ligi Konferencji Europy.

fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

W jakim składzie zagra Raków?!

Raków Częstochowa rozegra już dzisiaj wieczorem swoje pierwsze spotkanie w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Rywalem Medalików będzie szwedzki zespół Hammarby, czyli bądź co bądź mocna ekipa, która z pewnością może zagrozić drużynie spod Jasnej Góry. Niemniej mimo wymagającego przeciwnika to Raków uchodzi za faworyta dwumeczu, zwłaszcza że pierwsze starcie odbędzie się przed własną publicznością.

Należy jednak pamiętać, że chociażby Valletta postawiła w Częstochowie mocne warunki Rakowowi. Zespół Dawida Kroczka powinien przystąpić do meczu w bardzo mocnym zestawieniu. Trener najprawdopodobniej postawi na sprawdzony skład. Oto przewidywane jedenastki na mecz Raków Częstochowa – Hammarby.

Raków: Trelowski – Napieraj, Debohi, Racovitan – Ameyaw, Koczergin, Repka, Silva – Pieńko, Makuch – Emreli.

Hammarby: Hahn – Skoglund, Winther, Eriksson, Persson – Karlsson, Johansson, Tekie – Madjed, Lind – Abraham.

Początek meczu Raków Częstochowa – Hammarby w czwartek 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 19:00. Transmisja tego meczu dostępna będzie wyłącznie online, dokładnie rzecz ujmując na Kanale Sportowym. Spotkanie skomentuje Mateusz Borek oraz Igor Lewczuk.

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