Ismaheel opuści Górnika? 12-krotny mistrz kraju na horyzoncie! [NASZ NEWS]

W Górniku Zabrze zawsze dużo się dzieje pod kątem transferowym. Nie inaczej jest tego lata. Są przyjścia, są odejścia. Z naszych najnowszych informacji wynika, że pojawiło się zainteresowanie Taofeekiem Ismaheelem. Z dość zaskakującego kierunku.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Taofeek Ismaheel

Nie znalazł się w kadrze

Taofeek Ismaheel nie znalazł się w kadrze na mecze czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA, bo Michal Gasparik chciał sprawdzić nowego napastnika, Janisa Antiste. A jaka generalnie jest przyszłość nigeryjskiego lewoskrzydłowego w Górniku Zabrze?

Jak wiadomo, Taofeek Ismaheel wrócił na Śląsk po wypożyczeniu do Lecha. W Poznaniu miewał mecze lepsze (zwłaszcza w pucharach), ale i gorsze. W Górniku było/jest podobnie. Śląski klub od dłuższego czasu był otwarty na jego odejście i niewykluczone, że tak się właśnie stanie.

20 tytułów w Azerbejdżanie

Z naszych informacji wynika, że zainteresowanie 26-letnim piłkarzem zaczął wykazywać Qarabag FK. To, jak wiadomo, najbardziej utytułowany klub Azerbejdżanu. 12 razy sięgał po mistrzostwo kraju, a osiem razy po puchar. To też regularny uczestnik faz grupowych europejskich pucharów.

Teraz też Qarabag walczy o fazę grupową, tym razem Ligi Konferencji UEFA, a w ostatniej rundzie jego rywalem jest holenderskie Twente Enschede. W pierwszym meczu, na wyjeździe, Qarabag wygrał 1:0.

A wracając do ewentualnego odejścia Ismaheela. Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że Qarabag byłby gotów wyłożyć za niego 700 tysięcy euro.