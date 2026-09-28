Urban podjął decyzję. Dwóch reprezentantów Polski poza kadrą na Szwecję

Reprezentacja Polski zagra w poniedziałek ze Szwecją, a Jan Urban dokonał już pierwszych selekcji. UEFA potwierdziła, że w kadrze meczowej zabraknie dwóch zawodników.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban skreślił dwóch piłkarzy

Reprezentacja Polski po remisie z Bośnią i Hercegowiną spróbuje tym razem sięgnąć po zwycięstwo. Na Strawberry Arenie zawodnicy Biało-czerwonych zmierzą się ze Szwecją, która rozpoczęła zmagania od wygranej z Rumunią (2:1). Jan Urban przed spotkaniem musiał ograniczyć dostępne opcje i wskazać zawodników, którzy obejrzą mecz z trybun.

Tym razem poza kadrą meczową znaleźli się Oskar Pietuszewski oraz Norbert Wojtuszek. Pierwszy z nich dołączył do zespołu awaryjnie po kontuzji Jakuba Kamińskiego. Skrzydłowy FC Porto wcześniej nie znalazł się na pierwotnej liście powołanych, ale po występie przeciwko Benfice sztab uznał, że może być gotowy do gry.

Tymczasem dla Wojtuszka to natomiast kolejny mecz, w którym zabraknie go wśród rezerwowych. Obrońca Jagiellonii Białystok nie znalazł się także w kadrze na spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Urban wciąż nie zdecydował się zatem dać mu szansy na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski.

Zmiana nastąpiła za to wśród dostępnych defensorów. Do kadry meczowej wskoczył Wojciech Mońka, który poprzednio oglądał spotkanie z trybun. Młody stoper Lecha Poznań raczej nie rozpocznie meczu od pierwszej minuty, ponieważ wyżej w hierarchii znajdują się Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Kacper Potulski.

Początek starcia Szwecja – Polska w poniedziałek o godz. 20:45. Jeszcze po tym spotkaniu reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią i na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną.