Lamine Yamal przerwał milczenie. Hiszpan otwarcie o krytyce

Lamine Yamal otwarcie opowiedział o presji, jaka towarzyszy mu w FC Barcelonie. W rozmowie z "The Guardian" reprezentant Hiszpanii wskazał, dlaczego każdy jego słabszy mecz wywołuje ogromną falę krytyki.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal mówił wprost

Lamine Yamal należy dzisiaj do najbardziej obserwowanych piłkarzy świata. Chociaż ma dopiero 19 lat. Skrzydłowy FC Barcelony przyznał w rozmowie z „The Guardian”, że skala zainteresowania jego występami sprawia, że nawet niewielkie potknięcie potrafi całkowicie zmienić odbiór jego gry.

Hiszpan uważa, że wobec niego stosowane są zupełnie inne standardy niż w przypadku innych zawodników. Lamine Yamal dosadnie opisał różnicę w sposobie oceniania jego występów. – Jeden nieudany mecz Lamine Yamala równa się 400 nieudanym meczom kogokolwiek innego – powiedział zawodnik Blaugrany.

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19-latek zwrócił również uwagę na to, że bardzo dobre spotkania często nie spotykają się z odpowiednim uznaniem. Jego zdaniem oczekiwania wobec niego są tak wysokie, że nawet wysoka indywidualna ocena szybko zostaje podważona. – Ocenię mecz na 9/10, a ludzie powiedzą, że na 7! – stwierdził Lamine Yamal.

Młody Hiszpan nie ukrywa zatem, że życie w centrum piłkarskiej uwagi ma swoją cenę. Każdy jego występ jest szczegółowo analizowany, a poprzeczka ustawiona została wyjątkowo wysoko. Lamine Yamal pozostaje jednak jednym z najważniejszych zawodników Barcelony. Mimo ogromnej presji nadal jest kluczową postacią zespołu.

19-latek w tej kampanii wystąpił łącznie w ośmiu meczach, notując w nich osiem trafień i sześć asyst. Na boisku Lamine Yamal spędził 671 minut.