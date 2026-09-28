Lamine Yamal przerwał milczenie. Hiszpan otwarcie o krytyce

08:59, 28. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Guardian

Lamine Yamal otwarcie opowiedział o presji, jaka towarzyszy mu w FC Barcelonie. W rozmowie z "The Guardian" reprezentant Hiszpanii wskazał, dlaczego każdy jego słabszy mecz wywołuje ogromną falę krytyki.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal mówił wprost

Lamine Yamal należy dzisiaj do najbardziej obserwowanych piłkarzy świata. Chociaż ma dopiero 19 lat. Skrzydłowy FC Barcelony przyznał w rozmowie z „The Guardian”, że skala zainteresowania jego występami sprawia, że nawet niewielkie potknięcie potrafi całkowicie zmienić odbiór jego gry.

Hiszpan uważa, że wobec niego stosowane są zupełnie inne standardy niż w przypadku innych zawodników. Lamine Yamal dosadnie opisał różnicę w sposobie oceniania jego występów. – Jeden nieudany mecz Lamine Yamala równa się 400 nieudanym meczom kogokolwiek innego – powiedział zawodnik Blaugrany.

Oglądaj wszystkie hity Ligi Narodów ZA DARMO. Zarejestruj się w STS z kodem GOALGO i odbierz voucher do Polsat Box Go. Sprawdź szczególy!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

19-latek zwrócił również uwagę na to, że bardzo dobre spotkania często nie spotykają się z odpowiednim uznaniem. Jego zdaniem oczekiwania wobec niego są tak wysokie, że nawet wysoka indywidualna ocena szybko zostaje podważona. – Ocenię mecz na 9/10, a ludzie powiedzą, że na 7! – stwierdził Lamine Yamal.

Młody Hiszpan nie ukrywa zatem, że życie w centrum piłkarskiej uwagi ma swoją cenę. Każdy jego występ jest szczegółowo analizowany, a poprzeczka ustawiona została wyjątkowo wysoko. Lamine Yamal pozostaje jednak jednym z najważniejszych zawodników Barcelony. Mimo ogromnej presji nadal jest kluczową postacią zespołu.

19-latek w tej kampanii wystąpił łącznie w ośmiu meczach, notując w nich osiem trafień i sześć asyst. Na boisku Lamine Yamal spędził 671 minut.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości