Mecz Huberta Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (28.09.2026)

Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP Chengdu. Polak zmierzy się w nim z Denisem Shapovalovem. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

Obserwuj nas w

MB Media Solutions/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Kiedy gra Hurkacz?

Mecz Hubert Hurkacz – Denis Shapovalov odbędzie się w poniedziałek, 28 września 2026 roku. Spotkanie półfinałowe turnieju ATP Chengdu rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego.

Hurkacz zajmuje obecnie 46. miejsce w rankingu ATP, natomiast Shapovalov jest sklasyfikowany na 50. pozycji. Obaj zawodnicy znajdują się więc blisko siebie w światowym zestawieniu. Stawką spotkania jest awans do finału turnieju w Chengdu.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Huberta Hurkacza na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Początek półfinałowego spotkania Hurkacz – Shapovalov zaplanowano na godzinę 13:00.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online

Mecz Huberta Hurkacza online będzie można oglądać na platformie Polsat Box Go. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem STS TV.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Huberta Hurkacza? Mecz Hubert Hurkacz – Denis Shapovalov będzie transmitowany w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go oraz STS TV. O której godzinie gra dzisiaj Hubert Hurkacz? Mecz Hurkacza z Denisem Shapovalovem w półfinale ATP Chengdu rozpocznie się w poniedziałek, 28 września 2026 roku o godzinie 13:00 czasu polskiego.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie