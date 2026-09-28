Mecz Huberta Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (28.09.2026)

Kiedy gra Hurkacz?
Mecz Hubert Hurkacz – Denis Shapovalov odbędzie się w poniedziałek, 28 września 2026 roku. Spotkanie półfinałowe turnieju ATP Chengdu rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego.
Hurkacz zajmuje obecnie 46. miejsce w rankingu ATP, natomiast Shapovalov jest sklasyfikowany na 50. pozycji. Obaj zawodnicy znajdują się więc blisko siebie w światowym zestawieniu. Stawką spotkania jest awans do finału turnieju w Chengdu.
Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV
Transmisja meczu Huberta Hurkacza na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Początek półfinałowego spotkania Hurkacz – Shapovalov zaplanowano na godzinę 13:00.
Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online
Mecz Huberta Hurkacza online będzie można oglądać na platformie Polsat Box Go. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem STS TV.
Mecz Hubert Hurkacz – Denis Shapovalov będzie transmitowany w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go oraz STS TV.
Mecz Hurkacza z Denisem Shapovalovem w półfinale ATP Chengdu rozpocznie się w poniedziałek, 28 września 2026 roku o godzinie 13:00 czasu polskiego.
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