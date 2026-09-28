Raphinha dostał nowe zadanie. Flick chciał wykorzystać jego ukrytą broń

Hansi Flick znalazł sposób na Raphinhę
Raphinha w ostatnim czasie stał się jednym z najważniejszych elementów układanki Hansiego Flicka. Brazylijczyk może występować na kilku pozycjach, a niemiecki szkoleniowiec postanowił wykorzystać tę wszechstronność również w centralnej części ataku. Za jego decyzją stał jednak konkretny powód.
Nie chodziło przede wszystkim o to, aby Raphinha znalazł się bliżej bramki. Jak przekazał Santi Ovalle z Carrusel Deportivo, Flickowi zależało przede wszystkim na agresywnym pressingu. – Głównym powodem nie są bramki, ale presja, żeby to on jako pierwszy zastosował strategię – zrelacjonował dziennikarz.
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Taki pomysł pokazuje, jak dużą rolę Brazylijczyk może odgrywać w systemie Blaugrany. Jego ruchliwość pozwala mu nie tylko schodzić do bocznych sektorów, lecz także rozpoczynać pressing wysoko na połowie przeciwnika. Raphinha w zamyśle Flicka ma zatem uruchamiać cały mechanizm odbioru piłki już od pierwszej linii.
Pozycja Brazylijczyka w klubie wyraźnie się przy tym zmieniła. Barcelona początkowo miała mieć wątpliwości dotyczące przedłużenia jego umowy aż do 2030 roku. Ostatecznie strony doszły jednak do porozumienia, a według pojawiających się informacji Raphinha znajduje się obecnie w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających zawodników zespołu. Więcej od niego ma otrzymywać jedynie Lamine Yamal, a jego pensja jest porównywana do wynagrodzenia Rodriego.
Flick nadal mocno liczy na Raphinhę i zamierza korzystać z jego uniwersalności. Rola fałszywej dziewiątki jest kolejnym dowodem na to, że Brazylijczyk może być dla Barcelony kimś więcej niż klasycznym skrzydłowym.