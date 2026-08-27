Polskie drużyny w walce o europejskie puchary wkroczyły w decydującą fazę. Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa oraz Lech Poznań rozegrały rewanżowe spotkania ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy i Ligi Konferencji. Stawką był awans do fazy zasadniczej europejskich rozgrywek.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Europy

Lech, Jagiellonia, Raków i Górnik grały o Europę

Polskie drużyny w walce o europejskie puchary miały przed sobą niezwykle ważny wieczór. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok rywalizowały o miejsce w Lidze Europy, natomiast Raków Częstochowa oraz Górnik Zabrze walczyły o awans do Ligi Konferencji.

W przypadku Kolejorza i Żółto-czerwonych sytuacja przed rewanżami wyglądała bardzo korzystnie. Zabrzanie i Częstochowianie musieli natomiast jeszcze wykonać najważniejszy krok.

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Jagiellonia Białystok z awansem!

Jagiellonia Białystok wykonała zadanie i awansowała do kolejnej fazy europejskich pucharów. W czwartkowym rewanżu zespół Adriana Siemieńca pokonał Iberię 1999 Tbilisi 2:1, a cały dwumecz zakończył zwycięstwem przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy 6:1.

Spotkanie w Tbilisi nie rozpoczęło się od bramek, ale po pół godzinie gry Jagiellonia otrzymała rzut karny po zagraniu ręką w polu karnym. Jedenastkę pewnie wykorzystał Jesus Imaz, dając swojej drużynie prowadzenie.

JESUS IMAZ OTWIERA WYNIK W TBILISI 😎🔥



📺Polsat Sport 1, PS Premium 1, Polsat

📲Polsat Box Go pic.twitter.com/xHoa6kipvC — Polsat Sport (@polsatsport) August 27, 2026

Gospodarze szybko odpowiedzieli i w 35. minucie do wyrównania doprowadził Zwiad Natczchebia. Białostoczanie nie pozwolili jednak, aby rywal przejął kontrolę nad spotkaniem. Po zmianie stron w 70. minucie Anders Klynge wykorzystał podanie Jesusa Imaza i ponownie wyprowadził Jagiellonię na prowadzenie.

W końcówce wynik nie uległ już zmianie. Białostocka ekipa wygrała zatem 2:1 i po raz drugi pokonała Iberię 1999 Tbilisi.

Iberia 1999 Tbilisi – Jagiellonia Białystok 1:2 (1:1) – w dwumeczu 6:1 dla Jagiellonii

Wkrótce podsumowania spotkań z udziałem Górnika Zabrze, Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań.