Lech, Jagiellonia, Raków i Górnik grały o Europę
Polskie drużyny w walce o europejskie puchary miały przed sobą niezwykle ważny wieczór. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok rywalizowały o miejsce w Lidze Europy, natomiast Raków Częstochowa oraz Górnik Zabrze walczyły o awans do Ligi Konferencji.
W przypadku Kolejorza i Żółto-czerwonych sytuacja przed rewanżami wyglądała bardzo korzystnie. Zabrzanie i Częstochowianie musieli natomiast jeszcze wykonać najważniejszy krok.
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Jagiellonia Białystok z awansem!
Jagiellonia Białystok wykonała zadanie i awansowała do kolejnej fazy europejskich pucharów. W czwartkowym rewanżu zespół Adriana Siemieńca pokonał Iberię 1999 Tbilisi 2:1, a cały dwumecz zakończył zwycięstwem przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy 6:1.
Spotkanie w Tbilisi nie rozpoczęło się od bramek, ale po pół godzinie gry Jagiellonia otrzymała rzut karny po zagraniu ręką w polu karnym. Jedenastkę pewnie wykorzystał Jesus Imaz, dając swojej drużynie prowadzenie.
Gospodarze szybko odpowiedzieli i w 35. minucie do wyrównania doprowadził Zwiad Natczchebia. Białostoczanie nie pozwolili jednak, aby rywal przejął kontrolę nad spotkaniem. Po zmianie stron w 70. minucie Anders Klynge wykorzystał podanie Jesusa Imaza i ponownie wyprowadził Jagiellonię na prowadzenie.
W końcówce wynik nie uległ już zmianie. Białostocka ekipa wygrała zatem 2:1 i po raz drugi pokonała Iberię 1999 Tbilisi.
Iberia 1999 Tbilisi – Jagiellonia Białystok 1:2 (1:1) – w dwumeczu 6:1 dla Jagiellonii
Wkrótce podsumowania spotkań z udziałem Górnika Zabrze, Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań.