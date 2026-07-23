Raków przystępuje do gry w Europie. Poznaliśmy wyjściowe składy

Raków Częstochowa w czwartek rozpoczyna rywalizację w eliminacjach Ligi Konferencji. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy zestawienia na mecz z maltańską Vallettą.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków Częstochowa – Valletta: znamy podstawowe jedenastki

Raków Częstochowa w czwartek rozpocznie grę w eliminacji do Ligi Konferencji. W swoim pierwszym starciu podopieczni Dawida Kroczka zmierzą się przed własną publicznością z Vallettą. Medaliki są oczywiście zdecydowanym faworytem tego dwumeczu, ale nie można skreślać przed pierwszym gwizdkiem drużyny z Malty.

Na około godzinę przed rozpoczęciem starcia poznaliśmy podstawowe składy desygnowane do gry przez obu trenerów. Dawid Kroczek postawił na mocne zestawienie. W środku ataku Medalików zobaczymy Mehira Emreliego, który kilka dni temu trafił do zespołu spod Jasnej Góry.

Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Silva, Kochergin, Repka, Ameyaw – Makuch, Emreli, Molnar

Valletta: Maringa – Ellul, Mbende, Radić, Morello – Thaylor, Tanque, Azzopardi – Zammit, Paiber, Tavares

Pierwszy gwizdek meczu Raków Częstochowa – Valletta rozbrzmi już o 18:30. Arbitrem spotkania będzie Kadir Saglam z Turcji