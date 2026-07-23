Alejandro Garnacho zostaje w Anglii. Roma obejdzie się smakiem

Alejandro Garnacho został zaprezentowany jako nowy zawodnik Aston Villi. 22-letni skrzydłowy trafił na Villa Park w formie rocznego wypożyczenia z Chelsea.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Oficjalnie: Aston Villa przedstawiła Alejandro Garnacho

Aston Villa poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Alejandro Garnacho z Chelsea. 22-letni skrzydłowy przeniósł się do zespołu z Birmingham na zasadzie wypożyczenia, a po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku. Klub z Villa Park liczy, że Argentyńczyk zwiększy rywalizację w formacji ofensywnej angielskiej drużyny.

Co ważne, w umowie znalazła się opcja wykupu opiewająca na około 50 milionów euro, która może stać się obowiązkowa po spełnieniu określonych warunków, prawdopodobnie związanych z liczbą rozegranych spotkań. – Jesteśmy zachwyceni tym transferem. Alejandro Garnacho to młody oraz utalentowany zawodnik, który podniesie jakość naszej drużyny – powiedział szkoleniowiec ekipy The Villans, Unai Emery.

Warto dodać, iż ośmiokrotny reprezentant Argentyny w ostatnich dniach był poważnie łączony z Romą, lecz ostatecznie zdecydował się pozostać w Premier League. Do Chelsea trafił latem 2025 roku z Manchesteru United za ponad 46 milionów euro. Garnacho w poprzednim sezonie rozegrał 43 mecze, zdobył osiem bramek i zaliczył cztery asysty.