Tyle Legia Warszawa zapłaciła za Rajovicia. Olbrzymia wtopa

Legia Warszawa w zeszłym roku zaliczyła kilka wtop transferowych, a największą jest bez wątpienia Mileta Rajović. Prezes Marcin Herra potwierdził w wywiadzie dla "WP Sportowe Fakty", że napastnik faktycznie kosztował trzy miliony euro.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Legia rozbiła bank na Rajovicia. Teraz może żałować

Legia Warszawa w zeszłym roku sprowadziła z Championship Miletę Rajovicia. Wydawało się, że były napastnik Watfordu będzie głównym strzelcem drużyny i liderem ofensywy, ale na przestrzeni kolejnych miesięcy stał się tylko pośmiewiskiem. Pudłował na potęgę i w sumie uzbierał w Ekstraklasie zaledwie sześć bramek.

Gdy Legia sprowadzała go do siebie, w przestrzeni medialnej dominowały informacje o kwocie transferu sięgającej aż trzech milionów euro. Później było to podważane, natomiast prezes Marcin Herra uciął spekulacje. W wywiadzie dla „WP Sportowe Fakty” potwierdził, że Wojskowi faktycznie wydali na niego takie pieniądze. To oczywiście rekord transferowy klubu i jeden z największych zakupów w historii polskiej piłki.

Rajović oczywiście pozostał w Legii i przygotowuje się do nadchodzącego sezonu. Wydaje się jednak, że Marek Papszun traktuje go raczej jako rezerwowego, a nie zbawcę. Szkoleniowiec liczył, że w zespole dalej będzie Jean-Pierre Nsame, ale ten dołączył do Pogoni Szczecin. Rajović ma wiele do udowodnienia, natomiast przede wszystkim musi wywalczyć miejsce w składzie – rywalizacja jest spora, bowiem chrapkę na grę mają też Rafał Adamski, Łukasz Zjawiński i Antonio Colak.