Leeds bliskie zakontraktowania bramkarza Manchesteru City

PA Images / Alamy Na zdjęciu: James Trafford

James Trafford może przejść do Leeds United

James Trafford może opuścić Manchester City podczas trwającego letniego okienka transferowego. Taki scenariusz wydaje się bardzo prawdopodobny, ponieważ 23-letni bramkarz chciałby regularnie występować między słupkami. W ekipie The Citizens byłoby to niezwykle trudne, zważywszy na fakt, że pozycję pierwszego golkipera zajmuje Gianluigi Donnarumma.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, faworytem do pozyskania Jamesa Trafforda jest Leeds United. Władze klubu z Elland Road poczyniły już znaczące postępy w rozmowach dotyczących transferu utalentowanego bramkarza. To interesujący kierunek dla Anglika, który dzięki temu mógłby pozostać na boiskach Premier League i liczyć na regularną grę.

Dwukrotny reprezentant Synów Albionu jest wychowankiem Manchesteru City, do którego wrócił przed sezonem 2025/2026, przechodząc z Burnley za ponad 30 milionów euro. Trafford, którego wcześniej łączono również z Newcastle United, w poprzedniej kampanii rozegrał 17 spotkań, stracił 13 bramek oraz zachował 8 czystych kont. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a Manchester City oczekuje za niego około 35-50 milionów euro.