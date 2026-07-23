Manchester United tego lata może przeprowadzić transferowy hit w Premier League. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Djed Spence z Tottenhamu Hotspur - informuje "Football Insider".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Djed Spence wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United ostro wziął się do pracy w letnim okienku transferowym. Angielski gigant przeprowadził już wiele interesujących wzmocnień. Ale to nie koniec, ponieważ klub z Old Trafford patrzy w kierunku kolejnych zawodników. „Football Insider” zdradza, że jeden z ich tropów prowadzi do Tottenhamu Hotspur. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Djed Spence.

Reprezentant Anglii ma za sobą wybitny mundial. Defensor udowodnił, że może grać na najwyższym światowym poziomie. Manchester United natomiast poszukuje nowego lewego obrońcy, a piłkarz Spurs jest graczem uniwersalnym, który może grać po obu stronach boiskach. Na dodatek Koguty są gotowe sprzedać 25-latka tego lata.

Wydaje się, że Manchester United obecnie jest jedynym klubem, który rywalizuje o transfer Djeda Spence’a. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Inter Mediolan zrezygnował z możliwości pozyskania Anglika. Tottenham Hotspur czeka na oferty transferowy. Czas pokaże, czy Czerwone Diabły finalnie pozyskają reprezentanta Dumnych Synów Albionu.

Djed Spence dotychczas rozegrał 85 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Anglii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.