Chelsea monitoruje sytuację argentyńskiego pomocnika

Milton Delgado uchodzi za jeden z największych talentów w Argentynie. Sytuację 21-letniego pomocnika obserwuje Chelsea - dowiedział się Ekrem Konur.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Milton Delgado na radarze Chelsea

Chelsea od dawna słynie ze znakomitego skautingu, co w ostatnich latach potwierdziła sprowadzeniem takich zawodników jak Geovany Quenda, Estevao czy Cole Palmer. Władze londyńskiego klubu konsekwentnie wyszukują największe talenty z całego świata, chcąc budować zespół oparty na perspektywicznych piłkarzach. Niewykluczone, że już wkrótce do tego grona dołączy kolejny młody zawodnik.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Chelsea uważnie monitoruje bowiem rozwój Miltona Delgado. 21-letni defensywny pomocnik Boca Juniors uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Argentynie. Londyńczycy nie złożyli jeszcze oficjalnej oferty, jednak niewykluczone, że podejmą konkretne działania jeszcze podczas obecnego letniego okienka transferowego.

Milton Delgado, którym interesują się również AFC Bournemouth oraz Inter Miami, mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie na poziomie seniorskim. W barwach wyżej wspomnianego Boca Juniors rozegrał dotychczas 65 spotkań i zanotował 3 asysty. Jest także reprezentantem Argentyny do lat 20, a fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 10 milionów euro.