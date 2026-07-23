Nico Williams przymierzany do potentata z Premier League. To byłby hit

Nico Williams, który kilka dni temu został mistrzem świata, może zmienić otoczenie. Jak podaje Ekrem Konur, 24-letni skrzydłowy znalazł się na celowniku Liverpoolu.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Liverpool zainteresowany Nico Williamsem

Nico Williams uchodzi za jednego z najlepszych skrzydłowych występujących w La Lidze. 24-letni hiszpański atakujący na co dzień broni barw Athletiku Bilbao. Choć w poprzednich okienkach transferowych był wielokrotnie łączony z przeprowadzką do Barcelony, ostatecznie pozostał w zespole z Kraju Basków. Tego lata o jego podpis zabiegają natomiast czołowe kluby Premier League.

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje o zainteresowaniu usługami gwiazdora ze strony Arsenalu. Teraz, zgodnie z doniesieniami Ekrema Konura, do walki o Nico Williamsa dołączył również Liverpool. Władze giganta z Anfield Road poważnie rozważają podjęcie działań mających na celu sprowadzenie utalentowanego skrzydłowego jeszcze podczas obecnego okna transferowego.

36-krotny reprezentant Hiszpanii, który może pochwalić się tytułami mistrza świata i Europy, ma w kontrakcie z Athletikiem Bilbao klauzulę odstępnego wynoszącą około 90 milionów euro. Dla angielskich potentatów wyłożenie takiej kwoty nie powinno stanowić większego problemu. W minionej kampanii Williams rozegrał 32 spotkania, zdobył sześć bramek oraz zanotował siedem asyst, ale część rozgrywek opuścił z powodu kontuzji.