Raków Częstochowa – Valletta: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (23.07.2026)

16:26, 23. lipca 2026 18:00, 23. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa - Valletta: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Konferencji zaplanowany na czwartek 23 lipca.

Dawid Kroczek
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków – Valletta, gdzie oglądać?

Raków Częstochowa w ramach 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z Vallettą. W czwartek podejmie tego rywala przed własną publicznością. Na papierze faworytem do awansu jest oczywiście przedstawiciel Ekstraklasy.

Dla Rakowa będzie to pierwszy oficjalny mecz sezonu 2026/2027. Podczas przygotowań rozegrał sześć sparingów i dwukrotnie triumfował. W sprawdzianie generalnym zremisował przed tygodniem z GKS-em Katowice 1-1.

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Raków – Valletta: transmisja w TV

Mecz eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Rakowem Częstochowa a Vallettą nie będzie dostępny w telewizji. Żadna stacja nie prowadzi transmisji z czwartkowej rywalizacji.

Raków – Valletta: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne wyłącznie w internecie. Mecz Raków Częstochowa – Valletta można oglądać na platformie YouTube w Kanale Sportowym. Skomentują go Mateusz Borek oraz Igor Lewczuk.

Raków – Valletta: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Rakowa
  • wygraną Valletty
  • remisem
  • wygraną Rakowa
  • wygraną Valletty
  • remisem

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Raków – Valletta: kursy bukmacherskie

Raków Częstochowa

Liga Konferencji, eliminacje |

23 lipca 2026

18:30

Kursy nie są obecnie dostępne.
Valletta
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2026 16:19
Gdzie oglądać mecz Raków – Valletta?

Spotkanie Raków Częstochowa – Valletta będzie transmitowane jedynie na platformie YouTube w Kanale Sportowym.

Kiedy odbędzie się mecz Raków – Valletta?

Spotkanie odbędzie się w czwartek (23 lipca) o godzinie 18:30.