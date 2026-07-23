Raków Częstochowa – Valletta: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (23.07.2026)

Raków – Valletta, gdzie oglądać?
Raków Częstochowa w ramach 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z Vallettą. W czwartek podejmie tego rywala przed własną publicznością. Na papierze faworytem do awansu jest oczywiście przedstawiciel Ekstraklasy.
Dla Rakowa będzie to pierwszy oficjalny mecz sezonu 2026/2027. Podczas przygotowań rozegrał sześć sparingów i dwukrotnie triumfował. W sprawdzianie generalnym zremisował przed tygodniem z GKS-em Katowice 1-1.
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Raków – Valletta: transmisja w TV
Mecz eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Rakowem Częstochowa a Vallettą nie będzie dostępny w telewizji. Żadna stacja nie prowadzi transmisji z czwartkowej rywalizacji.
Raków – Valletta: transmisja online
Spotkanie będzie dostępne wyłącznie w internecie. Mecz Raków Częstochowa – Valletta można oglądać na platformie YouTube w Kanale Sportowym. Skomentują go Mateusz Borek oraz Igor Lewczuk.
Raków – Valletta: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Rakowa
- wygraną Valletty
- remisem
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Raków – Valletta: kursy bukmacherskie
Liga Konferencji, eliminacje |
23 lipca 2026
18:30
Spotkanie Raków Częstochowa – Valletta będzie transmitowane jedynie na platformie YouTube w Kanale Sportowym.
Spotkanie odbędzie się w czwartek (23 lipca) o godzinie 18:30.