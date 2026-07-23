Raków Częstochowa – Valletta: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (23.07.2026)

Raków Częstochowa - Valletta: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Konferencji zaplanowany na czwartek 23 lipca.

Obserwuj nas w

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków – Valletta, gdzie oglądać?

Raków Częstochowa w ramach 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z Vallettą. W czwartek podejmie tego rywala przed własną publicznością. Na papierze faworytem do awansu jest oczywiście przedstawiciel Ekstraklasy.

Dla Rakowa będzie to pierwszy oficjalny mecz sezonu 2026/2027. Podczas przygotowań rozegrał sześć sparingów i dwukrotnie triumfował. W sprawdzianie generalnym zremisował przed tygodniem z GKS-em Katowice 1-1.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Raków – Valletta: transmisja w TV

Mecz eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Rakowem Częstochowa a Vallettą nie będzie dostępny w telewizji. Żadna stacja nie prowadzi transmisji z czwartkowej rywalizacji.

Raków – Valletta: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne wyłącznie w internecie. Mecz Raków Częstochowa – Valletta można oglądać na platformie YouTube w Kanale Sportowym. Skomentują go Mateusz Borek oraz Igor Lewczuk.

Raków – Valletta: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rakowa

wygraną Valletty

remisem wygraną Rakowa

wygraną Valletty

remisem 0 Votes

Raków – Valletta: kursy bukmacherskie

Raków Częstochowa Valletta Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2026 16:19