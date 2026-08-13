BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Raków Częstochowa pokonał Hammarby i awansował IV rundy eliminacji Ligi Konferencji

Raków Częstochowa w czwartek rozgrywał niezwykle ważne spotkanie. Polski zespół mierzył się bowiem na wyjeździe z Hammarby w ramach III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Przed podopiecznymi Dawida Kroczka było niezwykle trudne wyzwanie, ponieważ pierwszy mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Medaliki zatem musiały w Szwecji stanąć na wysokości zadania.

Początek rywalizacji należał do Hammarby. Gospodarze zepchnęli Raków Częstochowa do defensywy. Drużyna Dawida Kroczka była szczelnie ustawiona w tyłach i czekała na kontry. Wydawało się, że na przerwę drużyny zejdą z bezbramkowym rezultatem. Jednak w samej końcówce Medaliki wyszły na prowadzenie. A na listę strzelców wpisał się Stratos Svarnas po asyście Oskara Repki.

Jest bramka dla Rakowa!



Svarnas ⚽️ 45+2' pic.twitter.com/EZm51X2Frm — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 13, 2026

Raków Częstochowa wyszedł na drugą połową w dobrych nastrojach i z pozytywnym nastawieniem. W 54. minucie sytuacji Hammarby zaczęła się robić dramatyczna, po tym jak drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany gwiazdor zespołu – Amin Boudri. Od tej chwili polski zespół w pełni kontrolował przebieg rywalizacji i nie pozwolili rywalom na odrobienie strat.

Wkrótce Raków Częstochowa stanie przed najważniejszym zadaniem w tej części sezonu. Drużyna Dawida Kroczka zmierzy się z Hajdukiem Split w dwumeczu o awans do Ligi Konferencji. Medaliki nie będą faworytem tej rywalizacji.

Hammarby – Raków Częstochowa 0:1 (0:1 w dwumeczu)

Svarnas (45+2′)