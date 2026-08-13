Górnik Zabrze odpadł z Ligi Europy. Oto rywal w 4. rundzie el. Ligi Konferencji

21:29, 13. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze nie dał rady odrobić strat w dwumeczu z Ferencavroszem i odpadł z Ligi Europy. Wicemistrza Polski czeka walka o fazę ligową Ligi Konferencji. Ich rywalem będzie AS Monaco.

Górnik Zabrze
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Górnik Zabrze

AS Monaco rywalem Górnika Zabrze w el. Ligi Konferencji

Górnik Zabrze był bardzo blisko, żeby doprowadzić do dogrywki w rewanżowym meczu z Ferencvarosem. Aż do 82. minuty spotkania podopieczni Michala Gasparika prowadzili różnicą jednego gola. Przed przerwą na listę strzelców wpisał się Kacper Urbański. Niestety w ostatnich minutach bramkę samobójczą strzelił Michal Sacek. Mecz zakończył się więc remisem (1:1).

W efekcie dwumecz z Ferencvarosem skończył się porażką Górnika Zabrze. Oznacza to, że wicemistrz Polski odpadł z Ligi Europy. Wciąż jednak mają szanse na grę jesienią w europejskich pucharach. Zagrają w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Oglądaj mecze Ekstraklasy, Premier League i La Liga ZA DARMO. Odbierz dostęp na 3 miesiące do CANAL+ w promocji STS dla nowych klientów z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Trójkolorowi w przypadku zwycięstwa mogli zagrać z Trabzonsporem, do którego trafił m.in. Mohamed Salah. Porażka oznacza, że ich następnym rywalem w europejskich pucharach będzie inna duża marka. Historycznie zdecydowanie większa od tureckiego klubu. Górnik Zabrze o fazę ligową Ligi Konferencji zagra z AS Monaco. W składzie zespołu z Ligue 1 są m.in. Paul Pogba, Eric Dier, Denis Zakaria, Ansu Fati, Folarin Balogun czy Aleksandr Golovin. W poprzednim sezonie zajęli rozczarowujące 7. miejsce w lidze.

Mecze 4. rundy el. Ligi Konferencji odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Pierwsze spotkanie zaplanowano na (20 sierpnia), a rewanż odbędzie się tydzień później (27 sierpnia). W międzyczasie Monaco rozpocznie rozgrywki ligowe starciem z Le Havre (23 sierpnia).

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości