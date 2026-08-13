Górnik Zabrze odpadł z Ligi Europy. Oto rywal w 4. rundzie el. Ligi Konferencji

Górnik Zabrze nie dał rady odrobić strat w dwumeczu z Ferencavroszem i odpadł z Ligi Europy. Wicemistrza Polski czeka walka o fazę ligową Ligi Konferencji. Ich rywalem będzie AS Monaco.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Górnik Zabrze

AS Monaco rywalem Górnika Zabrze w el. Ligi Konferencji

Górnik Zabrze był bardzo blisko, żeby doprowadzić do dogrywki w rewanżowym meczu z Ferencvarosem. Aż do 82. minuty spotkania podopieczni Michala Gasparika prowadzili różnicą jednego gola. Przed przerwą na listę strzelców wpisał się Kacper Urbański. Niestety w ostatnich minutach bramkę samobójczą strzelił Michal Sacek. Mecz zakończył się więc remisem (1:1).

W efekcie dwumecz z Ferencvarosem skończył się porażką Górnika Zabrze. Oznacza to, że wicemistrz Polski odpadł z Ligi Europy. Wciąż jednak mają szanse na grę jesienią w europejskich pucharach. Zagrają w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

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Trójkolorowi w przypadku zwycięstwa mogli zagrać z Trabzonsporem, do którego trafił m.in. Mohamed Salah. Porażka oznacza, że ich następnym rywalem w europejskich pucharach będzie inna duża marka. Historycznie zdecydowanie większa od tureckiego klubu. Górnik Zabrze o fazę ligową Ligi Konferencji zagra z AS Monaco. W składzie zespołu z Ligue 1 są m.in. Paul Pogba, Eric Dier, Denis Zakaria, Ansu Fati, Folarin Balogun czy Aleksandr Golovin. W poprzednim sezonie zajęli rozczarowujące 7. miejsce w lidze.

Mecze 4. rundy el. Ligi Konferencji odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Pierwsze spotkanie zaplanowano na (20 sierpnia), a rewanż odbędzie się tydzień później (27 sierpnia). W międzyczasie Monaco rozpocznie rozgrywki ligowe starciem z Le Havre (23 sierpnia).