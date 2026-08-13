Manchester City wkrótce może przeprowadzić bombę transferową. The Citizens ruszył po Enzo Fernandeza i już złożyli oficjalną ofertę. Na stole Chelsea pojawiła się propozycja wynosząca aż 120 milionów euro - donosi Cesar Luis Merlo.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Enzo Fernandez wzmocni Manchester City?! 120 milionów euro na stole

Manchester City jest gotowy na przeprowadzenie bardzo dużego transferu. The Citizens ruszyli po Enzo Fernandeza i według najnowszych informacji przekazanych przez Cesara Luisa Merlo, złożyli już oficjalną ofertę Chelsea. Na stole pojawiła się propozycja opiewająca na aż 120 milionów euro, co pokazuje, jak poważnie władze z Etihad Stadium podchodzą do sprowadzenia reprezentanta Argentyny.

Enzo Fernandez może być dla Manchesteru City jednym z kluczowych celów tego lata. Klub potrzebuje wzmocnienia środka pola, szczególnie w obliczu możliwego odejścia Rodriego oraz Tijjaniego Reijndersa. Chelsea oczekuje jednak ogromnych pieniędzy za swojego pomocnika i wcześniej wyznaczyła termin na przedstawienie konkretnej oferty.

Co ciekawe, jeszcze niedawno poważnie zainteresowany Enzo Fernandezem był Real Madryt. Królewscy również rozważali sprowadzenie Argentyńczyka tego lata, ale ostatecznie to Manchester City wykonał zdecydowany ruch. Teraz wszystko zależy od stanowiska Chelsea i tego, czy The Blues zaakceptują przedstawioną propozycję.

Enzo Fernandez dotychczas rozegrał 169 spotkań w barwach Chelsea. Wicemistrz świata zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 31 trafień, a także zaliczył 30 asyst.