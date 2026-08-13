Bruno Fernandes zaczął być łączony z odejściem z Manchesteru United. Nic takiego jednak się nie stanie. Czerwone Diabły nie mają zamiaru rozstawać się ze swoim kapitanem - informuje "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes zostanie w Manchesterze United

Bruno Fernandes zaczął być sensacyjnie łączony z odejściem z Manchesteru United. W ostatnich tygodniach nazwisko kapitana Czerwonych Diabłów pojawiało się między innymi w kontekście Juventusu oraz AC Milanu, a także innych klubów zainteresowanych jego usługami. Mimo rosnących plotek na temat przyszłości Portugalczyka, na Old Trafford nie planują rozstania ze swoim liderem.

Serwis „TEAMtalk” zdradza, że Manchester United nie zamierza sprzedawać 31-letniego pomocnika podczas obecnego okna transferowego. Bruno Fernandes pozostaje bardzo ważnym elementem planów Michaela Carricka, a sam zawodnik jest zadowolony z pobytu w angielskim klubie. Czerwone Diabły chcą budować drużynę wokół swojego kapitana i nie zamierzają reagować na pojawiające się doniesienia transferowe.

Kontrakt Bruno Fernandesa z Manchesterem United obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Klub posiada jednak możliwość przedłużenia współpracy o kolejny sezon, dlatego obecnie nic nie wskazuje na to, aby Portugalczyk miał w najbliższym czasie zmienić otoczenie.

Bruno Fernandes ma na koncie już 327 spotkań w koszulce Manchesteru United. Statystyki kapitana Czerwonych Diabłów są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 107 trafień, a także zaliczył 108 asyst.