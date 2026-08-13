Grał w Śląsku Wrocław, robi furorę w Atletico Madryt. „Wybraniec Simeone”

Arnau Ortiz przygotowuje się do nowego sezonu z pierwszą drużyną Atletico Madryt. Były piłkarz Śląska Wrocław zrobił wrażenie na Diego Simeone. Marca pisze o nim jako o jednym z wybrańców trenera.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Arnau Ortiz z szansą na pierwszy zespół Atletico Madryt

Atletico Madryt jest na finiszu przygotowań do nowego sezonu. Podopieczni Diego Simeone mają do rozegrania jeszcze jeden sparing. Za tydzień w weekend będą rywalizować już o ligowe punkty w meczu z Malagą, czyli beniaminkiem La Liga.

W trakcie okresu przygotowawczego Diego Simeone włączył do pierwszego zespołu dwóch zawodników z rezerw: Jorge Dominguez i Arnau Ortiz. Ten drugi może być kojarzony przez polskich kibiców. Jeszcze niedawno grał w barwach Śląska Wrocław. Na polskich boiskach występował w latach 2024/2025. Uzbierał w tym czasie 39 meczów, w których strzelił 3 gole i zanotował 2 asysty.

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Ortiz zrobił ogromne wrażenie na Diego Simeone w trakcie meczów sparingowych. W trzech spotkaniach zdobył dwie bramki. Hiszpański dziennik Marca pisze o nim „wybraniec Simeone”, zaznaczając, że 24-latek jest blisko włączenia do pierwszego zespołu na stałe. Ostatni sezon grał w rezerwach pod okiem Fernando Torresa, strzelając 23 bramki w 36 meczach na poziomie 3. ligi.

– Arnau Ortiz i Jorge Dominguez wywalczyli sobie miejsce wśród wybrańców Simeone i wszystko wskazuje na to, że ponownie otrzymają sporo minut w meczu z Marsylią, który będzie ostatnim spotkaniem towarzyskim – czytamy na łamach dziennika Marca.

– Arnau od pierwszych dni robi bardzo dobre wrażenie. […] Do tej pory wystąpił we wszystkich trzech spotkaniach, zdobywając dwa gole dla pierwszego zespołu. […] Jest na dobrej drodze, aby rozpocząć sezon z miejscem w pierwszym zespole, tym bardziej po problemach zdrowotnych Sorlotha. Sztab szkoleniowy wydaje się mieć bardzo jasny plan wobec piłkarza – pisze hiszpański serwis.