Kroczek reaguje na plotki o rychłym zwolnieniu. Tak odpowiedział

19:04, 12. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kamil Głębocki, NaWylot.tv

Dawid Kroczek w czwartkowym meczu Rakowa może grać o posadę. Sam szkoleniowiec jest dystansuje się od tych plotek, o czym powiedział na konferencji prasowej.

Dawid Kroczek
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Kroczek skupia się na Rakowie, a nie swojej przyszłości

Pierwsze tygodnie sezonu przyniosły Rakowowi Częstochowa sporo powodów do niepokoju. Medaliki nie zdołały jeszcze zapunktować w Ekstraklasie, ponosząc dwie porażki — najpierw z Wisłą Płock, a następnie ze Śląskiem Wrocław.

Częstochowianie mają jednak jeszcze możliwość poprawienia nastrojów za sprawą rywalizacji na arenie międzynarodowej. W pierwszym spotkaniu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji z ekipą Hammarby padł wynik 0:0, co oznacza, że przed czwartkowym rewanżem mają spore szanse. Niemniej coraz więcej mówi się o tym, że będzie to ostatnia szansa dla Dawida Kroczka, który ma grać w tym meczu o posadę. Szkoleniowiec słabo wszedł w sezon, ale jak sam przyznał na konferencji prasowej, skupia się raczej na przyszłości Rakowa, a nie swojej.

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Nie wiem czy mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem. My gramy o to, żeby Raków przeszedł dalej. Nie zwracam uwagi na doniesienia medialne. Dla mnie liczy się klub, a nie to czy ja gram o posadę – powiedział Dawid Kroczek na konferencji prasowej przed rewanżowym starciem z Hammarby, cytowany przez Kamila Głębockiego z serwisu „NaWylot.tv”.

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