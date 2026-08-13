Juventus, AC Milan, Inter Mediolan, Newcastle United i SSC Napoli ustawili się w kolejce po spadkowicza z Serie A. Rafik Belghali jest łączony z tymi klubami. Hellas Verona oczekuje za swojego gracza 15 milionów euro - donosi Ekrem Konur.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafik Belghali

Rafik Belghali łączony z czołówką Serie A i Newcastle United

Rafik Belghali wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Spadkowicz z Serie A może wkrótce stracić swojego zawodnika, ponieważ reprezentant Algierii znalazł się na celowniku kilku uznanych klubów. Sytuację prawego obrońcy Hellasu Verona monitorują między innymi Juventus, AC Milan, Inter Mediolan, SSC Napoli oraz Newcastle United.

Na ten moment żaden z wymienionych zespołów nie złożył jednak konkretnej oferty za Rafika Belghaliego. Hellas Verona oczekuje za swojego zawodnika około 15 milionów euro, a zainteresowane kluby mają problem z zaakceptowaniem takich żądań. Właśnie dlatego rozmowy w sprawie transferu pozostają skomplikowane.

Rafik Belghali trafił do Hellasu Verona latem 2025 roku z KV Mechelen. W swoim pierwszym sezonie na włoskich boiskach zdołał zwrócić na siebie uwagę, a obecnie może być jednym z zawodników, którzy opuszczą klub po jego spadku z Serie A. O jego przyszłość może rozgorzeć prawdziwa walka, szczególnie jeśli do rywalizacji na rynku transferowym na dobre włączy się Newcastle United.

Do tej pory Rafik Belghali rozegrał 26 spotkań w koszulce Hellasu Verona. Algierczyk zdołał nawet dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.