Raków Częstochowa w czwartek zmierzy się z Hammarby w rewanżowym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składu obu ekip.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Hammarby – Raków Częstochowa: poznaliśmy wyjściowe składy

Już w czwartek Raków Częstochowa powalczy o awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji. Podopieczni Dawida Kroczka tego dnia przystąpią do rewanżowego starcia z Hammarby. Sprawa awansu jest otwarta, ponieważ rywalizacja w Polsce zakończyła się bezbramkowym remisem. Przed Medalikami zatem niezwykle trudne wyzwanie.

Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn. W zespole Rakowa Częstochowa na pozycji napastnika zobaczymy Mahira Emreliego, a obok niego świetnie dysponowanego Patryka Makucha. W bramce Hammarby wystąpi natomiast Warner Hahn z Surinamu, który imponuje wysoką formą.

Hammarby: Hahn – Skoglund, Fofana, Winther, Persson – Karlsson, Tekie – Madjed, Besara, Boudri – Abraham

Raków Częstochowa: Trelowski – Debohi, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Kochergin, Repka, Otieno – Makuch, Emreli, Kwiatkowski

Rywalizacja Hammarby – Raków Częstochowa rozpocznie się już o godzinie 19:00. Arbitrem spotkania będzie Włoch Luca Pairetto.